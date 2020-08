Mexicano permanece varado en hospital de Malasia por Covid-19

Escuchar Nota

“Estoy en la ciudad de Lubuán, Malasia, porque vengo a un contrato a hacer un embarque en una plataforma semisumergible de un mes” perteneciente a la compañía PACC Offshore Services Holdings Ltd.



“La cuestión es que el baño es comunitario, todos usamos el mismo baño, hombres y mujeres, entonces temo demasiado que si no me han confirmado que ya tengo el virus, pueda contagiarme”.



. A su llegada tuvo que cumplir con un aislamiento de 14 días que vencía el 7 de agosto, sin embargo, ese día le realizaron una prueba de sangre y más tardeDetalló que al llegar a Kuala Lumpur, que fue el primer punto de Malasia, “nos toman una muestra nasal y, una vez que acreditamos que no tenemos virus nos permiten el acceso y nos informan que tenemos que realizar un periodo de 14 días en un hotel”.Explicó quepara que les emitan una carta de emisión, “posteriormente otro PCR que no tenga más de tres días antes de arribar a Kuala Lumpur y, finalmente, ya una vez que somos aceptados en el país nos solicitan 14 días de cuarentena”.Héctor Mejía, oriundo de la Ciudad de México, señaló que, “todo salió negativo”.Sin embargo, detalló,, y ahí lo que hicieron fue una prueba rápida para detectar anticuerpos. Entonces me llaman para decirme que hay un 50 por ciento de probabilidad, pero no me dicen qué tipo de anticuerpos, no muestran tampoco los resultados, sino que me traen al hospital y me dejan en cuarentena por ser sospechoso sin haber corroborado que en realidad sea el virus”.Declaró en entrevista telefónica que fue el pasado domingo por la noche cuando le entregaron una copia de los resultados de su prueba de sangre, “cuando los veo pido hablar con el doctor, porque yo tengo entendido que cuando se genera ese tipo de anticuerpos es porque ya se pasó la enfermedad”.En este sentido, Héctor Mejía Mancisidor dijo que pudo haber sido asintomático, pues estuvo cinco meses en su casa en Tampico, en donde radica desde hace casi 35 años, “no había absolutamente para nada”, apuntó.Cuando llegó al hospital de Lubuán, “en el mismo cuarto había una persona con diagnóstico positivo, pero ya lo estaban dando de alta. Pasé 24 horas con él”.El entrevistado comentó que en el hospital en el que se encuentra hay otras áreas donde hay otros pacientes de COVID-19 con síntomas presentes.Apuntó que los médicos que le dan seguimiento en México le han dicho que el resultado que le entregaron los médicos de Malasia podría ser un “falso positivo”, por lo que si no tiene los anticuerpos, tiene mucha posibilidad de contagiarse.Agregó que, “vieron toda la situación, hablaron al hospital y fue que ya los médicos empezaron a darme más información y a visitar”.Ante la situación por la que atraviesa, pide que la Embajada de México en Malasia envíe oficios al hospital en el que se encuentra “para que quede acreditado, porque es diferente a que yo haga la solicitud a que llegue un oficio de la Embajada solicitando” la información sobre el caso.Con información de XEU Noticias