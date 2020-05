Mexicanos afirman que trabajan más haciendo home office

Escuchar Nota

“Los hallazgos han sido muy valiosos para documentar una realidad presente: una forzosa migración a una forma de trabajo remota sin considerar las repercusiones en el bienestar de las personas", dijo Isaac Gómez-Mercado, responsable del estudio, citado en un comunicado.



Uny permanecen más tiempo conectado por razones de trabajo, según una encuesta privada divulgada este miércoles.Del total de encuestados,, mientras que 27% trabaja la misma cantidad de tiempo, según la encuesta, realizada por The Wellness and Productivity Project entre 1.039 personas, 81% de las cuales tienen entre 20 y 49 años.De cara a la reapertura de actividades, que, un 25% de los encuestados dijo que continuaría trabajando desde casa si así lo solicitan sus empleadores, mientras que 59% estaría dispuesto una o dos veces por semana.En tanto,En cuanto a la vida cotidiana, un 68% de los encuestados dijo que además de trabajar a distancia realizan quehaceres del hogar, mientras que 43% asegura comer más sano y mejor desde que está en confinamiento contra 3% que dice comer muy mal o que ha optado por la comida chatarra.Un 38% reconoció que no realiza ninguna actividad física durante el encierro, contra un 55% que dicen cumplir con rutinas de ejercicio caseras, cardio, yoga o estiramientos.En tanto, un 79% de los encuestados ha optado por vestir ropa cómoda para trabajar desde casa, frente a un 15% que sigue vistiéndose como si fuera a la oficina y un 6% que opta por quedarse en pijama todo el día.