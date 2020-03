‘Mexicanos comen tortillas cancerígenas’; senadoras piden aprobar ley del maíz

Escuchar Nota

"Vamos a movilizarnos en los estados de la República con las organizaciones campesinas para exigir a la Cámara de Diputados no postergar más la dictaminación de esta ley que salvaguarda la soberanía nacional alimentaria y la cultura que del país emana para el pueblo mexicano", expresó la morenista Rivera.



Conferencia de Prensa para exhortar a la Cámara de Diputados del Estado de México a que se discuta ya, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. #TrabajoLegislativohttps://t.co/IObth4lih3 — Ana Lilia Rivera Rivera (@Ana_LiliaRivera) March 4, 2020

"Acabamos de ver dos estudios donde se declara que la tortilla que están comiendo los mexicanos de los monopolios tiene contaminación de glifosato (herbicida) y que es cancerígena, es lo que está comiendo México. Hoy tenemos 12 millones de diabéticos en México, producto de la mala alimentación, y tendremos en el futuro más enfermos de insuficiencia de cáncer y diabéticos sino detenemos la tortilla contaminada", destacó.

Milenio

Las senadoras de Morena Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que se apruebe laque será discutido este jueves en comisiones.La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Analilia Rivera denunció queAsimismo la senadora afirmó queEn tanto, Jesusa Rodríguez dijo que no se trata de una, "eso lo inventaron, una burbuja mediática, es solo el derecho humano a la salud y al maíz nativo".Las senadoras advirtieron que se debe aprobar antes de que Canadá apruebe elporque si no "no podremos salvaguardar la protección de la riqueza biológica de 70 razas de maíz".