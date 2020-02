Mexicanos en China, libres de coronavirus asegura la SRE

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El gobierno de México informó que hasta este momento no se tiene registro de connacionales que se encuentren en China que hayan enfermado a causa del coronavirus; no obstante las representaciones consulares se mantienen en permanente comunicación con la comunidad.



A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Salud, refirieron que se ha habilitado una línea telefónica las 24 horas para atender cualquier consulta o emergencia derivada de esta emergencia sanitaria.



De igual forma, se recordó que a pesar de que la embajada y consulados de México carecen de atribuciones para gestionar cambios en los itinerarios de vuelo o transporte que se han visto afectados por las medidas de contención, se buscará asistir a los connacionales que se puedan ver afectados por estas medidas.



La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró a la comunidad mexicana en China la importancia de mantenerse en contacto con la embajada o el consulado correspondiente y permanecer atenta a las indicaciones de las autoridades nacionales y locales chinas.



Por otra parte, las dependencias señalaron que de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para responder ante el brote de coronavirus 2019-nCoV, las personas provenientes de otras provincias de China, diferentes a la región de Hubei y que no presenten síntomas, no requieren de revisión o atención médica.



Cabe señalar que únicamente los casos, sospechosos o confirmados con enfermedad grave deben trasladarse a unidades médicas para su atención. Se recomienda poner en práctica las medidas de prevención encaminadas a evitar el contagio de enfermedades respiratorias mientras se permanezca en ese país.



Con información de Milenio