Mexicanos en EU van a poder ahorrar en una Afore sin tener cuenta bancaria

“La incorporación de uLinkcard Prepaid MasterCard como medio de pago permitirá que un mayor número de mexicanos accedan al servicio de envío de dinero a la afore, sobre todo para aquellos connacionales que no tienen una cuenta bancaria emitida por una institución financiera de Estados Unidos”, señaló en un comunicado.

Para ello, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro () anunció el lanzamiento de la, mediante la cual se van a poder sumar recursos a la cuenta de ahorro voluntario de una Afore.Los usuarios deben cubrir el pago de una tarifa única de inscripción (no se precisa) y la tarifa mensual correspondiente (no se precisa) para el, con lo cual ya no van a realizar pagos o comisiones adicionales sobre el monto que envíen.A) Descargar el App uLinkcard o solicitar la uLinkcard en http://www.ulinkcard.com y activarla.B)mediante: efectivo en los puntos de recarga de MasterCard; depósito directo de la nómina; transfiriendo fondos desde una cuenta bancaria a tu uLinkcard o a través de recargas móviles de cheques.C) Ingresar a uLink app o visitar la página uLinkremit.com y dar clic en(SEND TO AN AFORE)D) Ingresar el monto a enviar y seleccionar como método de pago a uLinkcard para obtener tarifa de cero pesos.La Consar informó que los usuarios que quieran localizar su cuenta afore, consultar su saldo o abrir una afore pueden realizarlo a través de la app AforeMóvil (gratuita) disponible para teléfonos iOS o Android.Dudas en general llamar al Centro de Atención Telefónico SARTEL-EUA 1.844.582.4933.