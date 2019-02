Mexicanos Primero gana amparo a maestros de la CNTE

Los acuerdos pactados entre el gobierno federal, el de Oaxaca y la Sección 22 en 2015, 2014, 2013 y 1992 fueron declarados como ilegales según el Poder Judicial de la Federación (PJF).La sentencia al amparo interpuesto en 2015 por el brazo jurídico Aprender Primero de la organización Mexicanos Primero sienta un precedente de contrapeso a toda negociación ilegal entre gobierno y grupos de presión u organizaciones sindicales, explicó en conferencia de prensa la directora de estudios jurídicos de Mexicanos Primero, Sandra Creixel.Luego de cuatro años de litigio, explicó, el 11 de febrero pasado, el Poder Judicial de la Federación resolvió conceder el amparo a Aprender Primero para que las autoridades involucradas revoquen esos acuerdos que violan el derecho a la educación.Expuso que la organización interpuso un juicio de amparo contra las secretarías de Gobernación (Segob), y de Educación Pública (SEP), y el gobierno de Oaxaca por los acuerdos alcanzados con la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).Los acuerdos firmados en los años de referencia señalaban el otorgamiento de un banco de plazas y derecho a incentivos por buen desempeño, razones distintas a las que marca la ley, como los concursos de oposición.Además, que los docentes de esta sección en servicio antes del 11 de septiembre de 2013 no serían cambiados de sus funciones, aun en los casos contemplados por la Ley General de Servicio Profesional Docente por no obtener resultados satisfactorios en la tercera evaluación de desempeño.Creixel puntualizó que esta sentencia es inapelable y continúa el trámite de cumplimiento del amparo: "Estamos atentos a las acciones que lleven a cabo las autoridades para revocar, dejar sin efectos y anular los acuerdos ilegales de 1992, 2013, 2014 y 2015".Añadió que las autoridades obligadas a cumplir la sentencia de dicho amparo son las que en la actualidad están a cargo, es decir, el subsecretario de Gobierno de la Segob, Zoé Robledo, y el director general de Presupuesto y Recursos Financieros de la SEP, Luis Hermosillo, además del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal.El presidente Ejecutivo de Mexicanos Primero, David Calderón, abundó que la sentencia no sólo revoca lo acordado de manera ilegal con la Sección 22, sino que sienta las bases para que docentes, padres de familia e infantes sepan que tienen de su lado al Poder Judicial de la Federación."El Poder Judicial de la Federación determina formalmente, con una sentencia, que la gobernabilidad como la entendió la Secretaría de Gobernación, justificando la entrega no prevista y sin fundamento de recursos a una sección sindical, y aceptando y conociendo un incumplimiento de la Constitución y la ley, es inaceptable, y que esos acuerdos son reprochables y sancionables porque son daños ciertos al derecho de los niños".Añadió que la sentencia otorga al organismo tranquilidad y certeza jurídica, y subrayó que "a los maestros no les quitaremos nada, sino a los funcionarios la posibilidad de seguir pensando que su mandato es de compadres y de líderes".