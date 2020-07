Mexicanos quieren bajar sus datos de internet

Escuchar Nota

A los mexicanos no nos gusta que nuestrosestén a al alcance de cualquier persona que tenga una computadora.Basta con compartir la información personal para que en menos de lo que canta un gallo recibamos correos, llamadas, o anuncios relacionados con nuestras preferencias, sin que haya una autorización de por medio.La incomodidad se refleja en el: llevando la protección personal al siguiente nivel , de Kaspersky, que señala que casi tres cuartas partes de los internautas nacionales han intentado eliminar información privada la red principalmente por verla publicada sin su consentimiento o para que sus datos no sean recopilados.El documento destaca que 43 por ciento de losque han deseado borrar su información no sabe cómo hacerlo.Una de las razones por las que los internautas mexicanos quiere borrar sus datos de redes sociales o de sitios web tiene que ver con que 22 por ciento ha encontrado publicada información personal o de su familia sin su consentimiento.Según el, los internautas que quieren borrar información de la web buscan ocultar sus datos de los, 64 por ciento de los usuarios consultados así lo declaró.Según el estudio Hábitos de los Usuarios enen México 2019, realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, casi la tercera parte de los cibernautas del país ha sufrido robo de identidad y una quinta parte fue víctima de fraudes financieros por internet.Esto se debe a que la mayoría de los mexicanos no tiene una conciencia de la importancia de la privacidad en el uso de las redes sociales y el acceso a internet.Datos de la propiaNombre, edad, correo electrónico e, incluso, relaciones parentales, son sólo algunos de los datos que loshacen públicos.Las redes sociales ofrecen la posibilidad de ocultar cierta información sensible para los usuarios.“Hay muchas maneras de controlar nuestra huella digital. Una de ellas es tener en cuenta con quién se comparten los datos personales y entender cómo pueden ser utilizados. Cualquier cosa que se publique en internet puede permanecer accesible para un gran número de personas durante mucho tiempo, a menos que se tomen medidas específicas para protegerla”, comentó, directora dede productos de consumo de Kaspersky.Entre las recomendaciones de la empresa para mantener segura la información personal está mantener una lista de las cuentas que se tienen en línea, como correo y redes sociales, para detectar los servicios y sitios web que pueden estar almacenando información personal.También existen programas que permiten a los usuarios establecer sus perfiles de redes sociales como privados e identificar solicitudes potencialmente peligrosas o cuestionables hechas por una aplicación.