Mexicanos regresan a las calles en el momento más peligroso

“Monterrey, Nuevo León en donde tenemos noticias de que empezaron a abrir bares y restaurantes, y desde luego también Guadalajara que son las dos siguientes ciudades en las que podría crecer en grandes proporciones la epidemia. Si hoy están abiertas actividades económicas no esenciales en esas ciudades en 15 días esas ciudades van a tener un repunte de la epidemia de una manera sumamente difícil de controlar.” afirmó

A 8 semanas de haber comenzado la Jornada Nacional de Sana Distancia y, según el último reporte de movilidad de la marca Apple.Hasta el 15 de mayo,, es decir, a los mismo niveles anteriores a la cuarentena. Sólo 4 entidades aún mantienen un bajo uso vehicular: la Ciudad de México con 39 por ciento de su movilidad en autos, Quintana Roo con 48 por ciento, Yucatán con 48 por ciento y Baja California Sur con 25 por ciento.El caso de: desde el 27 de abril ha registrado, por lo menos, el 50 por ciento de movilidad en sus automóviles. Por ejemplo, el 9 de mayo,, tercer lugar a nivel nacional de contagios con mil 537 casos y cumbre de la epidemia en el estado, ha registrado números rojos en su movilidad. También el 9 de mayo mostraron unOtras de las grandes urbes a nivel nacional comomantienen sus desplazamientos activos, con 88 por ciento manejando, 32 por ciento en transporte público y 81 por ciento a pie. En otra de las ciudades más pobladas como, el 64 por ciento de sus dispositivos arrojaron que se mantienen manejando, mientras que el 59 por ciento se mantiene transitando a pie.Los datos de millones de dispositivos móviles que cuentan con elarrojaron que alrededor de la República mexicana el 62.2 por ciento de la población ha aumentado su movilidad en vehículo, en transporte público 26.58 por ciento y 54.9 por ciento caminando. Cabe señalar que esta tendencia se ha mantenido a lo largo de la semana entre el 8 y el 15 de mayo, dado la estadísticas de movilidad en auto no varían más del 5 por ciento entre cada día.Y tras ser anunciado el plan de reapertura nacional, por parte del gobierno mexicano,Incluso, entidades federativas como, han mostrado un aumento en su movilidad mayor al que tiene registrado en promedio la empresa norteamericana. Es decir, el flujo de personas en automóviles creció a más del 100 por ciento de las personas que se tenían registradas desde el 13 de enero de 2020, fecha en la que inicia la serie estadística.Los datos, analizados por el equipo de, demuestran que la movilidad en vehículos fue incrementada, en comparación con un panorama en el que incluso la población no se encontraba en confinamiento.Otros estados, a lo largo de la semana, simplemente no han dejado de violar el confinamiento, dado que han mantenido la estadística del 50 por ciento de incremento en la presencia de vehículos en sus vías. Es el caso deEl subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, refirió el pasado 16 de mayo, que pueden surgir nuevos brotes del virus en estas regiones, si es que no se respeta el confinamiento.