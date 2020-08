Mexicanos con activos en el exterior regresaron al país recursos por 7mdd

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En un entorno global complejo por los efectos de la pandemia del Covid-19, mexicanos con activos en el exterior regresaron al país recursos por 795 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2020, informó el Banco de México (Banxico).



La cifra contrasta con los 3 mil 415 millones de dólares que sacaron en igual periodo de 2019 y con el aumento de activos en el extranjero por 5 mil 429 millones que se reportó entre enero y marzo de este año.



No se veía un retorno de capitales desde el tercer trimestre de 2018, cuando los residentes decidieron traer activos a México tras el resultado de las elecciones con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador.



Durante todo 2019, la salida de recursos de mexicanos a cuentas financieras, depósitos y créditos, entre otros, ascendió a 12 mil 963 millones de dólares.



El primer trimestre de 2019 fue el periodo con el mayor monto de crecimiento de capital de mexicanos fuera del país, con 4 mil 726 millones de dólares.



Balanza de pagos



Banxico destacó que durante el segundo trimestre de 2020 prevaleció un entorno internacional complejo por el profundo impacto de la pandemia del Covid-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación sobre la economía global.



Pese a ello, señaló que la economía mexicana continuó captando recursos por inversión directa y derivados financieros.



Destacó que no obstante el entorno externo adverso, el flujo de remesas mostró resiliencia, al acumular 9 mil 892 millones de dólares en el segundo trimestre de 2020, lo que significó un crecimiento anual de 4.1%.



Las remesas forman parte del reporte de la balanza de pagos que da a conocer el Banxico, en el cual se contabilizan las transacciones internacionales de México con el resto del mundo, como flujos de divisas, inversión extranjera y mercados financieros, la entrada y salida de mercancías por el intercambio comercial y las inversiones de las empresas en el extranjero.



Durante el segundo trimestre de 2020, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un superávit de 5 millones de dólares, lo que representó 0.0% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al superávit de 1.4% de igual periodo de 2019.



Lo anterior significa que los principales componentes de la balanza de pagos tuvieron signos de deterioro como efecto de la recesión global, la incertidumbre y tensiones comerciales.



El banco central advirtió que en marzo de 2020, el país enfrentó un incremento en la aversión al riesgo global, la caída en los precios del petróleo y reducciones en la calificación soberana y de Petróleos Mexicanos.



Lo anterior generó en un plazo muy corto aumentos importantes en las primas de riesgo, así como una depreciación significativa del peso, indicó.



Destacó que desde finales de marzo y durante el segundo trimestre del año, los precios de los activos financieros en México se recuperaron, en línea con el comportamiento positivo de los mercados internacionales.



Sin embargo, afirmó que pese a dicha recuperación los mercados financieros no han alcanzado las condiciones previas a la emergencia sanitaria y destaca la incertidumbre por los riesgos ligados a la pandemia.