Mexicanos sufren discriminación en Argentina por Covid-19

"Yo me vine de México buscando nuevos horizontes, huyendo de la violencia. Hay estudiantes que seguramente de uno o dos años para pagar un vuelo y ahorita lo único que buscamos es certidumbre, pero si el gobierno no nos transmite certidumbre nos sentimos a la deriva", señaló.

"Hay una xenofobia muy fuerte, si eres argentino es más fácil que te muevas, pero si eres extranjero no puedes moverte porque corres el riesgo que te confundan con alguien que acaba de llegar y te metan en un hotel y no te dejen salir hasta los 15 días", comentó.

"En el departamento donde estoy nos costó 14 mil 500 pesos mexicanos mensuales y lo repartiríamos entre 4 estudiantes, pero como mis compañeros no pudieron ingresar a Argentina yo los tendría que pagar sola y ya pregunte y nos dicen que para el próximo mes será de 17 mil pesos, que con mi beca no puedo pagar ni para comer", señaló.

"Yo fui a una pizzería y el señor que nos atendió, iba con otras dos compañeras mexicanas y nos dijo que si estábamos mal y no conocíamos las leyes argentinas que nosotros deberíamos estar encerradas, hemos tenido respuestas negativas por ser extranjeros", afirmó.

en espera de que el Gobierno federal pueda concretar el(FAM) que los traslade de regreso a nuestro país.El jueves pasado no se concretó la conversación telefónica entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que ayudaría a agilizar la acción humanitaria de repatriación.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó de esta charla que habría de darse y de la autorización para los vuelos de la FAM.En tanto,en calidad de turista y de cara a concretar algún trabajo como mercadólogo, sin embargo, la emergencia sanitaria por el Covid-19 lo obliga a intentar regresar a México.Luego de varios intentos para cambiar sus vuelos las aerolíneas comerciales no le han respondido.En la embajada mexicana, que hoy no tiene titular tras la renuncia del embajador Óscar Ricardo Valero en diciembre pasado, solo los han ingresado a una lista para cuando se puedan confirmar los vuelos humanitarios de la FAM -que pudiera ser esta próxima semana- para traerlos de vuelta, en tanto, las autoridades mexicanas esperan el permiso especial de los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador para sobrevolar sus espacios aéreos, hoy cerrados a vuelos comerciales.En entrevista con Excélsior, el también fotógrafo, de intercambio en la Universidad de Buenos Aires, que enfrenta la cuarentena impuesta por el gobierno local que deriva en falta de transporte, dinero en bancos y alza de servicios.A la falta de servicios, como cajeros automáticos o casas de cambio, se suma la intolerancia en algunos establecimientos.En conversación telefónica con Excélsior, la estudiante de posgrado destacó que su familia y también la Máxima Casa de Estudios les ha respaldado en todo momento a ella y a los demás estudiantes que se encuentran en esta nación de intercambio.Al igual que Susana,Los mexicanos se mantienen comunicados a través de un grupo de WhatsApp a fin de organizarse en caso de que se concrete la repatriación en los próximos días.