Mexicanos ya no necesitarán migrar, reafirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en su gobierno no hay gatopardismo, ni simulación, es un cambio de régimen que acabará con la corrupción y hará realidad el sueño de que los mexicanos sean felices en el lugar donde nacieron, sin necesidad de emigrar.​Al encabezar la entrega de apoyos de los programa de Producción para el Bienestar: Apoyo a Cafeticultores, señaló que los mexicanos deben también ser felices donde están sus costumbres “y el que se quiera ir (a Estados Unidos) lo haga por gusto, no por necesidad”.A 24 horas de la carta que dirigió al presidente Donald Trump invitándolo a un diálogo, luego de que éste anunció la intención de imponer aranceles a los productos mexicanos “hasta que se resuelva el problema de la migración”, pidió a los coatepenses que, pese a las adversidades, no se detengan.“No nos detengamos ante ninguna adversidad. En la democracia es el pueblo el que manda y el que decide”, expuso el Jefe del Ejecutivo al resaltar que en su administración la corrupción “se acaba porque se acaba. Muchos no aceptan esta forma de gobernar, les ofrecemos disculpas por anticipado, ¡pero la Cuarta Transformación va!”.En las instalaciones del Campo Deportivo “Adolfo López Mateos”, dijo que su gobierno no le va a quedar a deber nada al pueblo de México. “Nos vamos a poner al corriente y no les voy a fallar”, porque para ello se aplicará una fórmula eficaz que evitará que falte el presupuesto: cero corrupción, cero impunidad.​“No va haber necesidad de aumentar impuestos, no habrá gasolinazos, ni aumentará la deuda pública. Lo vamos a conseguir ¡me canso ganso!”, externó ante el respaldo de este pueblo cafetalero.López Obrador mencionó que el problema de México y de Veracruz no es la falta de presupuesto sino la corrupción, “porque puro sinvergüenza llegaba a gobernar el estado”, por eso se abandonó el campo que obligó a muchas personas a emigrar de otro lado de la frontera.En este marco, delineó los programas sociales que aplica su gobierno y que, dijo, deberán llegar al cien por ciento a todas las personas de menos recursos, por lo que “no va quedar ni una casa sin el apoyo democrático. Se va a dar preferencia a la gente humilde”.Cuando el mandatario federal se ratificaba la política de entregar los recursos a los beneficiarios de manera directa, sin intermediarios, un grupo de personas identificadas como de "Antorcha Mundial" hicieron evidente su rechazo a esa decisión y levantaron sus pancartas para dejar constancia de su presencia.En este municipio ubicado en el centro de la entidad, el titular de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, anotó que el consumo interno del café sigue creciendo en todo el país, de ahí que para finales de 2024 se necesitará producir cuando menos ocho millones de sacos de café para abastecer el mercado interno.Además para seguir aprovechando oportunidades de mercados internacionales, por lo que se entregarán de manera directa y sin intermediarios cinco mil pesos por productor para compensar los bajos precios del mercado, para que se inviertan en plantas de calidad, consumos de nutrición, así como para el manejo de plagas y enfermedades.Villalobos Arámbula enfatizó que la nueva política para el sector cafetalero está enfocada a la sustentabilidad del cultivo y bienestar de las familias que cultivan el grano en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Colima, México, Tabasco y Veracruz.Antes el gobernador Cuitláhuac García respaldó la carta que el Jefe del Ejecutivo dirigió al presidente Donald Trump, invitándolo a un diálogo.​“Respaldamos totalmente esa estrategia y este acto (apoyo a cafeticultores), es una clara acción para detener la migración, porque después de políticas neoliberales la gente abandonó el campo”, expuso.De manera particular, dijo que en Jacomulco “no vamos a permitir ningún proyecto hidroeléctrico en esa región y vamos a impulsar el turismo”.“Aquí en el estado no habrá más fracking, ni minas a cielo abierto, todo en regla y en orden. Se tiene que respetar el medio ambiente”, concluyó.