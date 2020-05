México 70; cuando el Azteca se convirtió en el ombligo del mundo

Escuchar Nota

Camino al Centro de la ciudad, las luces y los colores mundialistas. Foto: Mexsport

La Unión Soviética, más duros que una roca. Foto: Mexsport

"El primer partido del Campeonato Mundial de 1970 había sido de antifutbol”, remató.

El Futbol México 70 en las voces de los, la imagen regordeta de Juanito y el controvertido Pico, la despedida de la, el rostro inconfundible de, elque se convirtió en el ombligo del mundo, hace 50 años.Así fue la inauguración de la primera. El otrora llamado Juego del Hombre por el recordado Ángel Fernández llegaba a todo el globo terráqueo con las primeras transmisiones en directo a color vía satélite.Un torneo de sLos que se ganaron el lugar a pulso fueron: Alemania Federal, Brasil, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Israel, Italia, Marruecos, Perú, Rumania, Suecia, la Unión Soviética y Uruguay.Brasil se asomó al Mundial con un circo de extraterrestes liderados por, escoltado a su vez por personajes de un solo nombre: Jairzinho, Rivelino, Tostao, Gerson y Clodoaldo.De las otras selecciones llegaron futbolistas de carne y hueso que poco a poco dejarían huella en tierras mexicanas: Müller, Beckenbauer, Charlton, Mazzola, Riva, Cubillas, Matosas y Mazurkiewics.¿De México? Apunte usted a, por citar algunos. Los de casa, ahora comandados por el Güero Raúl Cárdenas.Las grandes ausencias fueron Francia, Portugal, Hungría, Argentina y España.Aunque se utilizó en los Juegos Olímpicos de México 68, el Estadio Azteca se construyó como parte de la candidatura para albergar el Mundial, así como el Estadio Cuauhtémoc en Puebla y el Nou Camp en León. El Estadio Jalisco de Guadalajara fue ampliado, el Estadio Luis Dosal (hoy Estadio Nemesio Díez) de Toluca, no sufrió cambios. Entre los equipos europeos hubo molestia, ya que los partidos para coincidir con el horario televisivo de Europa se jugarían a mediodía y en la tarde, sumados a la altitud, las selecciones llegaron con más tiempo que de costumbre a México para aclimatarse lo mejor posible.Lase disputaba en México y Brasil la había ganado en dos ocasiones. Una tercera sería suficiente para que, según las reglas del juego, el equipo sudamericano se la adjudicara de por vida.Fue durante octubre de 1964, en Tokio, al calor de una asamblea de la FIFA, que México ganó la sede delcon 56 votos a favor, mientras que 32 fueron para Argentina, y el 10 de enero de ese año, en un salón del magnífico hotel María Isabel, el equipo nacional anfitrión fue ubicado en el Grupo I, junto a la Unión Soviética, Bélgica y El Salvador.Era el último año del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien ya había inaugurado los. Dos años después, volvía a ser abucheado por la afición, en recuerdo de la matanza de estudiantes en Tlatelolco.Aquella tarde, la Selección Mexicana comenzó su aventura ante lay el pueblo miraba el juego en la televisión (la mayoría en blanco y negro). En la Ciudad de México, los chilangos querían tener motivos suficientes para saturar avenida Reforma y hacer escándalo junto al Ángel de la Independencia.15 de marzo México queda en tercer lugar en el II Festival de la Canción Latina, por El triste, compuesta por Roberto Cantoral e interpretada por José José.10 de abril Paul McCartney anuncia la separación de The Beatles.11 de abril Estados Unidos lanza el Apolo 13.27 de junio En City Hall de Truro, la banda Queen realiza su primer concierto.18 de septiembre En Londres, fallece el guitarrista estadunidense de rock Jimi Hendrix.27 de septiembre Inicia sus transmisiones el noticiero 24 Horas, con Jacobo Zabludovsky.4 de octubre Muere por sobredosis de drogas la cantante folk estadunidense Janis Joplin.14 de octubre Se inaugura el programa de TV Chespirito.19 de octubre Fallece Lázaro Cárdenas del Río, militar, político y expresidente mexicano.5 de noviembre Muere Agustín Lara, compositor mexicano.9 de noviembre Fallece Charles de Gaulle, político y militar francés.1 de diciembre En México, Luis Echeverría Álvarez toma posesión como presidente.El Grupo 1 tenía dos favoritos: el anfitrión México y la Unión Soviética, que llegaba con un cuarto sitio obtenido en Inglaterra 66. Sin embargo,. Dos selecciones que salieron al campo pensando más en no perder que en ganar.Una palomita del delanteroy un disparo defueron neutralizados por el portero soviético Kavazashvili.Por los europeos, sólo un remate de Býshovets -que pasó a centímetros del arco de Ignacio Calderón- fue para destacar.La afición mexicana se quedaría con las ganas de ver en acción a Lev Yashin, calificado como el mejor portero del mundo.La Araña Negra llegó a México para ver su último Mundial desde el banquillo soviético.Pero “el cero a cero defraudó a 108 mil personas que habíamos concurrido dispuestas a disfrutar de la victoria del equipo nacional en el partido inaugural”, escribió Manuel Seyde en las páginas deportivas de Excélsior.A pesar del empate sin goles,El primer jugador que vio la tarjeta amarilla fue el soviético Asatiani (minuto 30). El Halcón Peña recibiría cartón de amonestación, al 60’.También fue la. El primero fuequien salió al minuto 45. IngresóEn el Mundial de México 70 ya no se utilizó el balón de cuero. Fue la primera ocasión que la marca deportivamostró al mundo un esférico especial para la ocasión, además de la indumentaria de la terna arbitral.El primer balón fue llamado Telstar, hecho de cuero con 20 hexágonos blancos y 12 pentágonos negros. El diseño se conservó para el Mundial de Alemania 74.