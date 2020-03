Analizan suspensión de actos públicos y clases en México; hay 26 casos de coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El número de contagios por coronavirus se elevó a 26 —de los cuales 11 son nuevos—, lo que implica que los casos se triplicaron; por ello, el gobierno federal decidió adelantar y acelerar las medidas que corresponden a un escenario 2 de la contingencia, pues el país se encuentra ya en transición hacia esa fase.



Además, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicó que los nueve casos que confirmó el hospital ABC están en evaluación por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y, en su caso, entrarán en el reporte de hoy.



“Seguimos teniendo la capacidad de identificar caso por caso, de ponerlo en aislamiento y de rastrear a sus contactos, característica del escenario 1, pero en previsión de lo que hemos planeado, hemos decidido que vamos a ir anticipando de manera más acelerada las intervenciones definidas para el escenario 2 para tener un mejor grado de protección y de disminución de la velocidad de transmisión”, dijo.



Por lo que hoy se formalizará la recomendación de la Secretaría de Salud para que todas las entidades públicas y privadas suspendan sus servicios que implican una relación al público, como seminarios, clases, foros y ”todo tipo de eventos que tienen un bajo impacto económico”.



Mientras que los eventos masivos se mantienen, aunque adelantó que con el nuevo aumento de casos se evaluará activamente el nivel del riesgo: “No sorprendería que en las últimas 24 horas anunciemos decisiones tomadas sobre algunos de estos eventos masivos”.



Hoy se reunirán con el Consejo Nacional de Autoridades Educativas “para definir los lineamientos”, pero no significa que se suspendan clases. José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que los nuevos casos son cinco en CdMx,y uno en Querétaro, Yucatán, QR, Puebla, Coahuila y Chiapas, respectivamente.



NO CANCELAR POR PÁNICO



La Secretaría de Salud llamó a universidades y organizadores de eventos masivos a no hacer cancelaciones anticipadas provocadas por el pánico, ya que este tipo de medidas a destiempo lo único que provocan es un desgaste social que afectarán la economía.



Asimismo, ante las afectaciones que tendrá el coronavirus en la economía mundial y en los mercados financieros, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó: “Necesitamos acciones oportunas y adecuadas, pero no precipitarnos; acciones bien pensadas y basadas en datos, pero ejecutadas de manera impecable”.



Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que existe una campaña de desinformación orquestada por los conservadores sobre la propagación del Covid-19.



ESTADOS COMIENZAN A BLINDARSE ANTE BROTE



Estados como el de Jalisco anunciaron medidas para blindar su territorio ante el brote de Covid-19, como suspender eventos masivos y hacer clases virtuales en algunas universidades, mientras que otros como el de Guerrero y Baja California Sur exhortaron a los turistas a vacacionar en sus playas.







El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció la cancelación del Campeonato Preolímpico de la Concacaf y el aplazamiento del Talent Land, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y el Abierto de Zapopan.



Además, la Universidad de Guadalajara hará clases virtuales a partir del martes, medida a la que se sumarán otras instituciones públicas y privadas de educación media superior, se establecieron medidas de higiene y control en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en embarcaciones de Puerto Vallarta y en centrales camioneras.



En Oaxaca también se cancelaron eventos multitudinarios, como el Medio Maratón Rock and Roll, al igual que en Pachuca, en Hidalgo, y en San Pedro, Apodaca, Escobedo, Santa Catarina y Monterrey, en Nuevo León. Disposiciones de manera parcial se aplicaron en Puebla, Veracruz y Zacatecas.



En contraste, el mandatario de Guerrero, Héctor Astudillo, invitó a la población a visitar los puertos de Ixtapa y Acapulco: “Hay que verlo positivo, los que pensaban ir a EU, (aquí) está Acapulco; los que pensaban ir a Europa, (aquí) está Ixtapa Zihuatanejo”.



En tanto, Luis Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur, aseguró que para esta temporada de springbreak estiman una ocupación hotelera de 80 por ciento y una derrama de mil 300 millones de dólares.



Con información de Milenio.