México asume presidencia de la CELAC

Que esta comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe se fortalezca, hace tiempo que no nos reuníamos, era muy difícil reunirse por la polarización política y creo que el sólo hecho de reunirnos y escucharnos fue un gran avance (...) ¿Qué se quiere hacer en esta comunidad? Se quiere hacer el instrumento de cooperación más poderoso de América Latina y el Caribe", destacó al canciller al pronunciar un mensaje ante los medios de comunicación.

Elasumió este miércoles la).Con la ausencia de Bolivia -país que tuvo la presidencia del organismo regional el año pasado hasta que fue derrocado Evo Morales-que durante los próximos 12 meses desarrollará un plan de 14 proyectos en beneficio de la región latinoamericana y caribeña, entre ellos crear una metodología para erradicar la corrupción, monitorear la región para detectar virus o bacterias que puedan derivar en pandemias y cooperación en el espacio aeronáutico y espacial.Previo a detallar el resto de los proyectos aprobados por los 29 países participantes y presentes en la ceremonia de asunción de la presidencia de la CELAC, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que se busca convertir a este organismo en el instrumento más poderoso de concertación de América Latina.Destacó que la CELAC no será un foro para discutir las diferencias que hay entre los países que la conforman, sino más bien un espacio donde se posicionen las coincidencias.Es por ello, que los proyectos a implementar en este año durante la presidencia de México y que deben dar resultados concretos en el mismo periodo abarcan también la celebración del primer encuentro de ciencia y tecnología organizado por la CELAC en nuestro país, así como un foro de rectores de universidades.También organizar compras consolidadas entre la membresía CELAC para obtener condiciones más favorables de calidad, precio y financiamiento.Otros compromisos asumidos en el plan de trabajo contemplan la participación de la CELAC en ocasión del debate general de la 75 Asamblea de la ONU en septiembre de este año; reconocer con un premio a los países de la CELAC que tengan resultados exitosos contra la desigualdad y la pobreza.También se contempla fomentar el turismo en la región, así como fortalecer la posición y unidad de la CELAC en el escenario internacional en aquellos temas en los que existan posiciones comunes.Ebrard Casaubón reiteró que se trató de una reunión muy respetuosa y cordial y que México le dedicará todo el tiempo que merece a cada uno de los compromisos alcanzados.Cabe recordar, que de acuerdo con el protocolo oficial de la CELAC, la ceremonia de cambio de presidencia debe ocurrir en el país que termina el liderato.Sin embargo, debido al golpe de estado sucedido en Bolivia y al asilo que nuestro país otorgó al expresidente sudamericano, la ceremonia se llevó a cabo en la Ciudad de México por la molestia que generó esta acción entre las actuales autoridades bolivianas.La CELAC no incluye a Estados Unidos de América ni a Canadá.En esta ocasión, de los 33 países que alberga la CELAC, 29 de ellos asistieron a la ceremonia de la Ciudad de México y cuatro cancelaron su participación, entre ellos Brasil y Bolivia.Dominica y Trinidad y Tobago no asistieron por las condiciones climáticas que registraron las rutas para venir a México.Con información de Excélsior.