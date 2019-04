México atento a suspensión de devolución de migrantes desde EU: SRE

El Gobierno de México anunció esta noche que toma nota de la decisión de un Juez Federal en California, de suspender a partir de este próximo viernes 12 de abril, la devolución de “ciertos extranjeros” a México para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio.A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que derivado del anuncio e implementación de la disposición unilateral de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos, nuestro país ha mantenido diálogo y “en varias reuniones ha planteado sus preocupaciones y puntos de vista sobre la intención anunciada por el Gobierno de los Estados Unidos el 20 de diciembre de 2018 y que dio inicio el 28 de enero de 2019”México sostiene la perspectiva de que la migración no debe ser forzada por pobreza, que debe atenderse el bienestar en Centroamérica y que deben respetarse los derechos humanos”, añadió la cancillería.Subrayó que “no obstante que México no coincide con esa medida unilateral, se admitió de manera temporal y por razones humanitarias el ingreso de ciertas personas migrantes, con base en el compromiso de México con los derechos humanos”.La dependencia a cargo de Marcelo Ebrard afirmó que México y los Estados Unidos mantienen una relación profunda y dinámica que permite mantener el diálogo aún en temas en los que no coinciden.Por lo que a efecto de asegurar que el ingreso de esas personas migrantes se diera de manera ordenada, se sostuvieron diversas reuniones técnico-operativas en las que se definió el perfil de las personas migrantes a las que México podría aceptar, horarios y capacidad de recepción, así como otros aspectos de la instrumentación de la decisión unilateral del Gobierno de Estados Unidos”.El Gobierno de México se mantendrá atento al desarrollo que siga el procedimiento judicial en los Estados Unidos”, aseveró la SRE.