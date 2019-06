México atiende migración por seguridad propia: Segob

México atiende el tema migratorio por convicción propia, por necesidad de México, por los intereses del país y por la seguridad nacional, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.Durante la reunión plenaria de los senadores del Morena, en la que se definieron los 15 temas que se plantearán en el Segundo Periodo Extraordinario de esa cámara, la funcionaria refrendó que la “piedra angular de la política migratoria de México es el respeto a los derechos humanos" de las personas migrantes.Sostuvo que esa política humanitaria no está reñida ni se contrapone con la necesidad de ordenar y dar seguridad a los migrantes que ingresan a territorio mexicano, empezando por su registro, pues no se puede proteger a quienes no se conoce ni se sabe que están en territorio nacional.Sánchez Cordero aseguró que México seguirá siendo tierra de asilo y cobijo para quienes huyen de la violencia que provocan los criminales o las carencias y el hambre.“Vamos a honrar la tradición hospitalaria del país, a salir adelante y unidos”, añadió, tras desear a los legisladores el mayor de los éxitos en los trabajos de esa reunión plenaria.La secretaria de Gobernación calificó como demoledoras las imágenes presentadas por el canciller Marcelo Ebrard en Palacio Nacional, en las que se ve a 785 migrantes encerrados en tractocamiones, entre ellos menores de edad e inclusive bebés.“Increíble es esta situación, para poder garantizar los derechos humanos de esas personas migrantes dentro de esos tráileres y de los bebés y menores de edad, algunos menores no acompañados y otros con su familia”, dijo.Subrayó que México pasa por una coyuntura muy compleja y que de manera temporal ha sido necesario que las autoridades en materia migratoria queden a cargo de un grupo intersecretarial coordinado, por instrucciones presidenciales, por el secretario de Relaciones Exteriores.Recordó que el Senado aprobó la ley Orgánica de la administración pública federal que contempla la posibilidad y atribución del Ejecutivo federal de crear comisiones, lo que da sustento legal para crear esa instancia.Olga Sánchez hizo énfasis en que el gabinete del presidente Andrés Manual López Obrador, coordinado por mandato de ley a través de la Segob, está unido y decidido a cumplir las instrucciones presidenciales.A la reunión plenaria de los senadores de Morena asistió también el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra.