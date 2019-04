México busca incrementar el turismo LGBTI

México es el primer país en Latinoamérica en firmar un acuerdo con la International Gay and Lesbian Travel Association (IGLTA) y Queer Destinations, para incentivar el turismo orientado a este segmento en el país.Durante la celebración de la edición número 44 del Tianguis Turístico en Acapulco, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, explicó que este convenio da continuidad a la carta de intención que fue rubricada por las partes en Berlín, Alemania, en marzo pasado.El objetivo es posicionar, promover y consolidar el producto turístico Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual (LGBTI) para que México sea reconocido como un destino incluyente para este segmento de viajeros, el cual muestra tasas de crecimiento anual por encima del turismo tradicional.En entrevista conNotimex, el director general de Queer Destinations, Oriol Pamies, explicó que aunque el país ya ha trabajado en la promoción de este segmento, ahora con el acuerdo será de una forma más estructurada.“Tenemos muy claro, de este nuevo gobierno, que lo que se busca es incrementar la calidad del turismo y no la cantidad, y para eso el segmento de la comunidad es perfecto. Creemos que el segmento tiene todas las de ganar para apoyar al gobierno en este objetivo”.México es uno de los países con más turismo LGBTI, y con base en cifras del Instituto Nacional de Estadístca y Geografía, arriban entre 2.9 millones y 3.4 millones de personas de esta comunidad al país cada año.Las ciudades de México y Puerto Vallarta son las que atraen mayor flujo de turistas, aunque también se busca que otras localidades tengan mayor promoción, como son los Pueblos Mágicos u otro tipo de destinos.“El turismo LGBTI no solo es una pareja de hombres viajando, hay mujeres, adultos mayores, familias y hay hijos; y no todo el mundo busca el mismo tipo de destino y una de las partes más importantes es trabajar de la mano con la Secretaría de Turismo para ver cuál es el producto perfecto y distinto a los que ya se promocionan”, expuso el directivo.Según de informó, la Sectur asumió entre otros compromisos sumar a esta estrategia a aquellos destinos y prestadores de servicios interesados en el mercado LGBTI, definir con autoridades de los destinos una promoción para este mercado en función de potencialidad y así unirse a las acciones de desarrollo de producto turístico y promoción tanto a nivel nacional como internacional.“Es la primera vez que se hará de una forma estructurada y sobre todo de la mano de un organismo internacional como lo es la comunicad IGLTA, que tiene 36 años de trayectoria encabezando el turismo en este segmento y velando para que se pueda expandir en todo el mundo”, señaló Pamies.Queer Destinations, es una empresa especializada en la promoción turística del segmento LGBTI y miembro afiliado a la IGLTA, pondrá a disposición del proyecto una red global de influenciadores y medios digitales para diseñar una estrategia de marketing, comunicación y relaciones públicas a fin de elevar el número de viajeros.En coordinación con la IGLTA, adaptará además estándares de calidad internacional para una óptima atención de los viajeros de este mercado.