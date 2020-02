México cae ante Dominicana en su debut en la Serie del Caribe

Escuchar Nota

Puerto Rico.- Los Tomateros de Culiacán, que representan a México, no pudieron mantener la inercia ofensiva que los llevó a coronarse en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), al caer en su debut en la Serie del Caribe ante República Dominicana, dos carreras a una.



Los Tomateros volvieron a tener problemas en la ofensiva, como ya los habían tenido ante los Venados de Mazatlán en los juegos seis y siete de la Final de la LMP. Buena parte de lo anterior fue gracias a la labor del diestro Yunesky Maya, quien dominó a los maderos guindas.



El ligamayorista Manny Bañuelos, quien abrió por México, tuvo problemas con la artillería de los Toros del Este. Sin embargo, pitcheos puntuales y su defensiva le permitieron tener una buena labor, aunque no la suficiente para darle la victoria a su equipo.



Peter O’Brien abrió el marcador, luego de que Abraham Almonte conectara un doblete en la tercera entrada. Más tarde en ese mismo inning, Diego Goris conectó de imparable para que el mismo Almonte llegara a home y Dominicana se apuntó la segunda rayita.



La ofensiva mexicana no pudo descifrar los pitcheos de Maya y tampoco los de los lanzadores relevistas, quienes también fueron sólidos en la loma. Permitieron daño.



La novena entrenada por Benjamín Gil respondió tardíamente en la última entrada. Ramón Ramírez, el cerrojero de los Toros, no pudo terminar el partido de forma inmaculada. Permitió una carrera producto de Joey Meneses que les dio esperanza con sólo un out por jugar.



Sin embargo, un mal turno de Anthony Giasanti que terminó con un elevado sentenció la derrota de los sinaloenses.



Los Tomateros jugarán su segundo partido ante los locales Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico hoy a las 13:30 horas, tiempo del Centro de México.



Primer triunfo para Venezuela



Venezuela amargó el debut de Colombia en la Serie del Caribe cuando ayer anotó seis veces en la séptima entrada, para darle la vuelta a la pizarra y llevarse la victoria 6-4.