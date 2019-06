México comprará ‘gran cantidad de productos agrícolas’ a EU

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Tras el acuerdo alcanzado para evitar las tarifas arancelarias a productos mexicanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su cuenta de Twitter que México aceptó comenzar a adquirir importantes cantidades de productos agrícolas a su nación."¡México aceptó empezar a comprar inmediatamente grandes cantidades de productos agropecuarios a EU", tuiteó Donald Trump esta mañana.Luego de tres días de negociaciones con el gobierno estadounidense, ayer Trump anunció que México pactó detener la marea de la migración en la frontera sur. Por ello, la medida arancelaria que entraría en vigor el próximo lunes 10 de junio, fue cancelada.Por su parte, la cancillería de México informó que a pesar de la insistencia del país vecino, no se aceptó un acuerdo vinculante para recibir y procesar a los solicitantes de asilo en EU.El pasado 30 de mayo, Trump anunció que impondría aranceles del 5 por ciento a todos los productos de México si no detenían el flujo de migrantes a EEUU, por ello, este viernes la parte mexicana se comprometió a aumentar sus esfuerzos para proteger mejor la frontera común.También, el gobierno estadounidense dio su beneplácito para que la administración de Andrés Manuel López Obrador promoviera mejores condiciones de vida a las naciones de Centroamércia, así las personas no se verían obligadas a abandonar sus países de origen.Para la negociación con EU, viajaron funcionarios políticos entre ellos: el titular de la SRE, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el subsecretario de Norteamérica, Jesús Seade, la embajadora de México en EU, Martha Bárcena, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, de quien se dijo regresó el pasado 5 de junio a México.Pacto agrícola enciende alarmasAdquirir grandes cantidades de productos agrícolas a Estados Unidos, salta las alarmas entre el sector primario del país, pues en los dos últimos años han existido diversas demandas por agricultores que han desarrollado diferentes tipos de cáncer.El pasado mayo, el herbicida Roundup de Monsato, elaborado a base de glifosato, le causó cáncer a una pareja de California, Estados Unidos, que fue indemnizada por USD 2.000 millones.El componente de glifosato se ha encontrado en diversos productos comestibles, incluso procesados provenientes de la nación estadounidense. Dicho herbicida está asociado con el cáncer y pérdidas de embarazos."Estoy complacido en informales que Estados Unidos alcanzó un acuerdo firmado con México", anunció Donald Trump a través de su medio más confiables de comunicaciónEl anterior, fue el primero de la lluvia de tuits que lanzaría el mandatario de Estados Unidos, tras alcanzar un acuerdo firmado con México1. Me complace informarles que EU ha llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas arancelarias programadas para ser implementadas este lunes contra México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas sólidas.2. …. para detener la marea migratoria a través de México a nuestra frontera sur. Esto sucede para reducir o eliminar la inmigración ilegal Los detalles del Acuerdo serán liberados en breve por el Departamento de estado.3. México se esforzará mucho, y si lo hacen ¡éste será un acuerdo muy exitoso para EU y México!4.¡Todos están emocionados por el nuevo acuerdo con México!5. Me gustaría agradecer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su ministro de asuntos exteriores, Marcelo Ebrard, junto con los muchos representantes de los Estados Unidos y México, por trabajar tanto tiempo en conseguir un acuerdo de migración.