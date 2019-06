México, con autoridad moral: De la Fuente

Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU, dijo que formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU permitirá a México abrirse nuevamente al multilateralismo y dejar el bilateralismo con Estados Unidos.“Si nos quedamos simplemente en la relación bilateral, nos apabullan”, dijo el diplomático en en entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio.Se dijo confiado de que a México le puede ir mejor en los próximos años estando en el Consejo, y “justamente de eso se trata”, señaló.El respaldo a la presentación de la candidatura de México para el periodo 2021-2022, de 33 de los países de América Latina y el Caribe, muestra nuevamente, expresó, “lo no visto desde hace tiempo en la región”. Es decir, “que podemos en un momento dado hacer a un lado nuestras naturales y bienvenidas diferencias, que las tenemos, y ponernos de acuerdo en otros puntos de la agenda global”.“Es significativo que más allá de las diferencias que hemos tenido con otros países de la región en temas como Venezuela o temas migratorios, hubo unanimidad”, lo que refleja, remarcó, “la autoridad moral de México, y el respeto y la confianza de la región, para formar parte de este cuerpo colegiado, donde se toman las grandes decisiones en temas que afectan al mundo”.Precisó que “los antecedentes de México en el Consejo han sido muy buenos; quienes nos han representado han hecho muy bien, con una enorme calidad diplomática”.El exrector de la UNAM afirmó que, a pesar de que está abierto a la revisión de la política exterior mexicana, para él, dijo, no hay contradicción en la no intervención, que mantiene el actual gobierno, basado en la Doctrina Estrada, y la preservación de los derechos humanos en países en crisis, como la que padece Venezuela.A pregunta de si ve esa contradicción como “algo inminente”, respondió que “no necesariamente”, porque la no intervención, detalló, “no quiere decir que te quedes callado, no quiere decir que no opines de nada. Y vuelvo a tocar el tema de Venezuela, donde a México no le toca desconocer a un gobierno o reconocer a otro”.