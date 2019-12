México con déficit de 167 mmdp en finanzas públicas en 2019

Ciudad de México.- México registró 167 mil 200 millones de pesos (8 mil 837,2 millones de dólares) de déficit en sus finanzas públicas de enero a noviembre de este 2019, informó este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Este nivel se compara favorablemente respecto al balance público programado para el periodo que consideraba un déficit por 394 mil 200 millones de pesos (20 mil 835 millones de dólares) en los primeros once meses del año, señaló Hacienda en su informe de finanzas públicas y deuda pública a noviembre de 2019 enviado al Congreso mexicano.



El balance primario registró un superávit de 303 mil 200 millones de pesos (16 mil 025 millones de dólares), una cifra superior en 150 mil 200 millones de pesos (7 mil 938,6 millones de dólares) al superávit primario previsto en el programa el cual era de 153 mil 000 millones de pesos (8 mil 086 millones de dólares).



Hacienda define al balance primario como la diferencia entre ingreso y gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda pública.



Explicó que el balance público a enero-noviembre, sin considerar el 2 por ciento del producto interior bruto de la inversión de las empresas productivas del estado y del gobierno federal para evaluar la meta del balance presupuestario, registró un superávit de 329 mil 900 millones de pesos (17 mil 436 millones de dólares).



Los ingresos tributarios del gobierno federal, en el periodo de enero a noviembre, aumentaron en 0.9 por ciento en términos reales comparados con el mismo periodo del año anterior, señaló Hacienda en su informe al Congreso.



Los ingresos presupuestarios que incluyen al Gobierno Federal, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y organismos de control presupuestario directo, aumentaron un 0.3 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del 2018 y fueron superiores al programa en 28 mil millones de pesos (mil 479.9 millones de dólares), apuntó Hacienda.



El gasto neto presupuestario de los primeros once meses de 2019 fue inferior al programado en 149 mil 800 millones de pesos (7 mil 917 millones de dólares), resultado de un menor gasto programable de 55 mil 700 millones de pesos (2 mil 943 millones de dólares) y un gasto no programable inferior en 94.000 millones de pesos (4 mil 968 millones de dólares).



En los primeros once meses de 2019, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), “la medida más amplia del balance del sector público federal”, presentaron un déficit de 291 mil 300 millones de pesos (15 mil 396 millones de dólares).



Este resultado es congruente con el déficit de 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) presentado en el Paquete Económico 2019, señaló Hacienda.



A noviembre de 2019, la deuda neta del sector publico ascendió a 10.7 billones de pesos (568 mil 631 millones de dólares).



La deuda neta del Gobierno federal fue de 8.3 billones de pesos (442 mil 906 millones de dólares), niveles consistentes con los aprobados por el Congreso, añadió Hacienda.