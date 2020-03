México con el récord en delitos sexuales; hubo 5 mil 239

Escuchar Nota

Enpasado se registró elen la historia del país conNunca antes se había alcanzado un número tan alto desde 1997, cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) comenzó la medición de estos crímenes.El ambiente de inseguridad que se vive en el país derivó en que, en comparación con las 4 mil 78 averiguaciones previas que se iniciaron en el primer mes de 2020.La mayor incidencia se registra en la, donde solo en febrero los delitos sexuales aumentarontras pasar de 490 casos en enero a 803 casos en el mes pasado, informaA escala nacional se reporta que el crimen sexual más denunciado es el de, con 2 mil 237 carpetas, y la, con mil 135.Le siguen los cargos por, el cual tuvo 565 reportes ante Ministerio Público en febrero, lo que significa unsi se comparan con los 363 casos reportados en enero.Además, el hostigamiento comienza a tener un repunte en las denuncias, ya que pasó de 128 casos en enero a 228 reportes el mesa pasado, lo cual deriva en un aumento de 78 por ciento.Cabe señalar que de acuerdo con estimaciones del, nueve de cada 10 víctimas son mujeres y 40 por ciento resultan menores de 15 años.Un caso particular se observa en la Ciudad de México, donde los 803 delitos sexuales reportados en febrero se ubican en un máximo histórico. De ellos 415 son por abuso sexual y 167 por acoso.Justamente el 21 de febrero pasado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum declaró el fortalecimiento de suscon la publicación de 11 acciones, entre las que destaca un mayor despliegue gubernamental para detectar y prevenir la violencia de género.También se propuso crear una campaña de valores de igualdad, no violencia, no discriminación y a favor de la inclusión, así como la creación del Registro Público de agresores sexuales, la aprobación de la llamada Ley Olimpia y el impulso del programa Camina libre, camina segura”.La seguridad de las mujeres en febrero también se vio comprometida por un aumento de 24.6 por ciento de los feminicidios, tras reportarse 91 casos., que concentran 61.5 por ciento de las denuncias: Estado de México (16), Veracruz (12), Puebla (10), Nuevo León (7), Baja California (6) y Ciudad de México (5).El pasado 8 de marzo más de 80 mil mujeres marcharon para exigir mayor seguridad ante la ola de asesinatos que se han registrado últimamente en el país.Mientras, lostras cometerse 2 mil 304 asesinatos en el país, siendo Guanajuato la entidad más violenta con 257 víctimas.Eltuvieron comportamientos distintos; el primero tuvo un descenso mensual de 13.7 por ciento al registrar 75 casos, mientras que el segundo aumentó 3.7 por ciento con 720 averiguaciones previas.