México contra Haití antes de final soñada de Copa Oro

México se enfrentará el martes a la sorprendente Haití antes de una hipotética final soñada de la Copa Oro.Los aztecas, ganadores de siete de las 14 ediciones, y los de las barras y las estrellas, vencedores de otras seis, no podrán confiarse en la penúltima instancia frente a dos escuadras que han brillado y sorprendido a partes iguales a lo largo de la competición.El combinado mexicano, dirigido por el técnico argentino Gerardo Martino, sufrió para batir en penales (5-4, 1-1 en tiempo reglamentario) a Costa Rica, mientras Haití firmó una remontada histórica 3-2 ante Canadá para plantarse en semifinales por primera vez en su historia."Para ser honesto, lloré. Se siente increíble, no pudiera estar más feliz. Significa todo para nosotros porque sé cómo son las cosas ahí en Haití. Me puse muy emocional después del partido porque sé lo mucho que significa para nosotros. Respeto a todos en este grupo, amo a todos en este grupo, somos una familia y no pudiera estar más feliz", señaló emocionado el haitiano Steeven Saba a la web de la Concacaf."Respeto a México, pero diré que no le tememos a nadie. Somos luchadores y de donde venimos, eso es exactamente lo que hacemos", concluyó.México dominó su grupo con paso firme, desplegando un juego ofensivo a imagen y semejanza de lo que predica su entrenador. Sin embargo, sufrió para superar a los ticos y se llenó de dudas antes de medirse el martes a Haití en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona."(Mis jugadores) me hicieron muy feliz porque estos partidos me dan mucho entusiasmo", resumió el Tata tras la contienda.Raúl Jiménez, el futbolista más destacado de los aztecas, volverá a ser la punta de lanza de su selección, que necesitará de una mejor versión de Jonathan dos Santos y de su capitán Andrés Guardado para evitar un nuevo batacazo de sus rivales en la competición.En la otra semifinal, el miércoles en Nashville, Estados Unidos y Jamaica reeditarán la final de la edición de 2017, que ganaron los de las barras y las estrellas por 2-1.Pero, 24 meses después, los jamaicanos han ido avanzando con paso firme en la competición mientras los locales, luego de apabullar en su llave, se llenaron de dudas al batir 1-0 a Curazao en cuartos.Los Reggae Boyz vencieron por idéntico resultado a Panamá y ahora intentarán tomarse su particular venganza con un equipo sólido, que apenas deja fisuras en defensa y aprovecha la velocidad de sus atacantes para sembrar el pánico en las zagas rivales...Precisamente los estadounidenses han sufrido en esa parcela a pesar de haber mantenido su valla invicta a lo largo de todo el campeonato.Ahora, para inquietar a los jamaicanos, necesitarán de nuevo de la mejor versión de un encendido Christian Pulisic, autor ya de tres asistencias en esta Copa Oro a sus 20 años, y una mejor versión de su defensa para no dejar los huecos que tan caro estuvieron a punto de costarle frente a Curazao.