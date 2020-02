México, de los países que menos protegen a las mujeres

Escuchar Nota

“Al menos mil 779 carpetas de investigación por ese ilícito abrieron las fiscalías o procuradurías estatales en enero”, esto es 114 más que las mil 665 iniciadas en diciembre de 2019, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).



México se sitúa entre los países que peor tratan a las mujeres, indican reportes internacionales y centros de estudios. Además, mantiene importantes brechas entre las políticas públicas y su implementación efectiva.Uno de los estudios consultados es el Índice de Mujeres, Paz y Seguridad 2019-2020 del Instituto Georgetown, en el queEl documento se concentró en tres dimensiones: inclusión (económica, social y política), justicia (leyes formales y discriminación) y seguridad (en la familia, comunidad y otros espacios sociales).En América Latina y El Caribe. Incluso en la región, la mejor evaluada es Trinidad y Tobago, y el peor, Haití.Entre los 12 mejores se encuentran Noruega, Suiza, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Austria, Reino Unido, Luxemburgo, Suecia, Países Bajos, Canadá y Estonia.Otros reportes, como Feminismo y equidad de género alrededor del mundo, de Ipsos, colocaron a México en las naciones donde las mujeres sienten que falta la igualdad de género: 46% de los habitantes consideraron que se falla en este rubro, lo que lo sitúa en el octavo lugar con más inconformidad. En el mismo documento se detalló que el territorio está entre las cinco primeras posiciones en las que los ciudadanos opinan que no se ha llegado a la equidad.El US News & World Report de 2019 mostró que en ese año México cayó al puesto 60 de 80 en el ranking de los mejores países para ser mujer. Kazajistán (59), Turquía (52), Israel (43) y Arabia Saudita (41) lo superaron en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género y de ingresos, así como en progreso y seguridad.Los reportes destacan en el contexto del caso de, una niña de siete años que fue secuestrada el 11 de febrero y asesinada. Cuatro días después, sus presuntos verdugos fueron localizados y detenidos, pero antes ocurrió el asesinato de, de 25 años, quien fue víctima de su pareja.Ante los feminicidios,que propone que las mujeres no realicen ninguna actividad, debido a la violencia.Organismos internacionales también mostraron la gravedad del problema. La Orgaización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres mencionó que durante 2019 al menos 10 mexicanas fueron asesinadas cada día.De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “íntimas o miembros de la familia”.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indicó quea lo largo de su vida.En comparación con la Unión Europea (UE), con datos del Instituto Europeo de la Equidad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), 31% ha experimentado uno o más incidentes de ataques físicos desde los 15 años, y se estima que una de cada 20 ha sido violada sexualmente.Informes del Observatorio de la Igualdad de Género (OIG), de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), muestran que en México se da un panorama de discriminación laboral, social y económico hacia ellas con un aumento de los feminicidios: la cifra pasó de 760 casos en 2017, con tasa de 1.2 por cada 100 mil, a 898 en 2018, con tendencia de 1.4, indica una serie de recuentos estadísticos de esa instancia del sistema de la Organización de las Naciones Unidas.De acuerdo con un informe del centro de investigación Small Arms Survey de 2016, citado por ONU Mujeres,. Además, indicó que por cada nueve delitos sexuales cometidos contra mujeres, hay uno contra hombres en México.El OIG mostró desde 2014 que el tiempo de trabajo remunerado a la semana de las mexicanas de 15 años y más fue de 20.5 horas y de los hombres llegó a 45.Mientras tanto, puntualizó queAsimismo, el porcentaje de ese sector en pobreza aumentó de 31.5% en áreas rurales y 39.4% en urbanas, en 2014, a 44% y 45.3%, respectivamente, en 2016.Aunque de 2000 a 2018 mermó el número de mujeres de áreas urbanas sin ingresos propios, los datos del OIG todavía son elevados: de 49.8%, en 2000, a 25.8%, en 2018, pero en el rango masculino con la misma edad pasó de 9% a 5.6% en el mismo periodo.México, que en 1999 firmó y en 2002 ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la ONU adoptó en 1999, registró que la cifra de mexicanas de regiones rurales de 15 años y más sin ingresos propios bajó de 47.5%, en 2000, a 24.4%, en 2018, mientras que la de los hombres de igual edad se redujo de 16.4% en 2000 a 6.3% en 2018, según el OIG.en enero pasado Pese a los diversos programas y acciones de los tres niveles de gobierno, el delito de abuso sexual aumentó 6.8% en enero pasado, con respecto al último mes de 2019, considerado el más violento del que se tenga registro.Según las estadísticas, las entidades con más casos son la Ciudad de México, con 270 carpetas de investigación; Estado de México, 236; Jalisco, 160; Baja California, 134; Chihuahua, 96; Guanajuato, 94; y Nuevo León, 84.Sin embargo,, así como que el acoso y hostigamiento sexual ya no se denuncian, debido a que en muchas ocasiones el agresor es cercano a las mujeres afectadas, además de que el Ministerio Público las revictimiza.De acuerdo el director del ONC, Francisco Rivas Rodríguez, la capital del país, que encabeza la lista con más casos de abuso sexual, padece una crisis de inseguridad, por el incremento de delitos como homicidio y robo con violencia en sus diversas modalidades.