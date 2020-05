México debe aplicar más pruebas: OMS

Escuchar Nota

“No hay duda que (la epidemia) está muy activa en México”, afirmó.



“México se ha registrado para llevar a cabo nueve ensayos clínicos con antivirales y también pidió ser parte de nuestro Fondo de Solidaridad (de la OMS)”, reveló Ryan, quien agradeció a las autoridades de salud por compartir los resultados y la información de estos ensayos.



“Quizá se están dejando de contar casos que son más leves y eso es importante de entender”.



, para tener una fotografía más precisa del impacto de la pandemia en un país donde la transmisión es muy activa.A pregunta de Proceso sobre las elevadas tasas de mortalidad en México por el coronavirus (9.4%, más alta que en Estados Unidos), los expertos de la OMS en teleconferencia de prensa con el director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, externaron sus opiniones respecto al tema.Mike Ryan,y el porcentaje de las muertes ha aumentado 83 por ciento.“Se debe hacer mucho más en términos de vigilancia, hacer más pruebas y obviamente la OPS-OMS está trabajando muy de cerca con las autoridades en México para apoyarlos en mejorar su capacidad de vigilancia”, indicó.“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar la respuesta de México porque (la epidemia) sigue evolucionando y porque mucho tiene que hacerse todavía para controlar la enfermedad”, subrayó.Respecto a la tasa de mortalidad de 9.4%, consideró que podría deberse a que “ha habido una subdetección de los casos más leves y cuando haces el test en más gente, esta proporción tiende a bajar”.También puede ser el reflejo de la situación en los cuidados intensivos que podrían estar saturados y en los que “no hay suficiente oxígeno o ventiladores, tal como se ha visto en otros países”, observó.Por su parte María van Kerkhove, directora técnica del Programa de Emergencias de la OMS, subrayó que se debe llevar a cabo una estrategia integral para enfrentar la pandemia.No se trata de hacer las pruebas o si se aplican medidas de salud pública o las del distanciamiento físico; tienen que aplicarse todas estas medidas, “así tiene que ser”, remarcó.“Hacer sólo el test no funciona, llevar a cabo solamente el rastreo de casos sospechosos no funciona, el confinamiento por sí mismo tampoco funciona.”Las pruebas de diagnóstico conocidas como PCR “deben hacerse de manera estratégica; no es posible que se hagan en toda la población, no es factible”, reconoció la experta, “pero se debe aplicar una estrategia muy clara y dar prioridad para hacer las pruebas en todos los casos sospechosos”.También indicó que “se deben hacer pruebas en todos los contactos que desarrollan síntomas”.“No se deben hacer las pruebas nada más, ni el confinamiento nada más, ni rastrear contactos nada más, todas las medidas se deben tomar en cuenta”, reiteró.Habló de la dificultad que hay en algunas naciones para medir la mortalidad provocada por el covid-19.Hay variaciones en cuanto a la mortalidad en cada país y hay varios desafíos, dependiendo de la estrategia con la que se está haciendo el testing y cuántas pruebas de laboratorio se están llevando a cabo.Recordó que muchos países están teniendo problemas para contabilizar las muertes de covid-19. “Va a llevar tiempo saber exactamente cuál es la tasa de mortalidad de este virus”, remató.