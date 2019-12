México debe cumplir compromisos en materia ambiental: Cemda

“Está una vez más apostando a grandes extracciones de minerales, gas y petróleo, y no a mecanismos de eficiencia y ahorro energético, así como de decrecimiento para lograr cambios en los patrones de consumo que lleven a una disminución radical del mismo”, afirma el Cemda.



El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ( Cemda ) consideró si bien la COP25 no rindió los resultados deseados, ello no exime a los países signatarios del Acuerdo de París de cumplir con lo ya acordado, y México es uno de ellos.Tras la celebración de la edición 25 de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25) la organización no gubernamental (ONG) consideró que México necesita una política energética encaminada a la reducción de emisiones.Criticó que mientras se celebraba la cumbre climática en Madrid, se dieran a conocer en México el hallazgo de reservas petroleras en Tabasco y de un yacimiento de litio.Para el Cemda esos anuncios revelaron clara desconexión existente entre las políticas energéticas y económicas del país, y las ambientales y sociales.Si bien reconoció como un acierto la inclusión de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la COP25, subrayó la necesidad de mostrar congruencia hacia el interior.El posicionamiento fue firmado por organizaciones como Alianza Mexicana contra el Fracking, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina, Extintion Rebellion, México, Huerto Roma Verde, Manos a la Tierra, Organi K, Transparencia Mexicana, Acción Climática MX, CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil, El Poder del Consumidor, entre otras.