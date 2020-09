México debe explicar casos de desapariciones si aspira a Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Si México aspira a ser elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, debe explicar las acciones que ha implementado para atender las recomendaciones sobre tres casos de desaparición forzada que esa instancia le dirigió en 2019.



La organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos subrayó que si el Estado mexicano aspira a ser miembro del Consejo, debe cumplir con las decisiones en su contra emitidas por ese mismo organismo.



Detalló que el 9 de septiembre México presentó públicamente sus compromisos para la defensa de los derechos humanos que asumiría en caso de ser elegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –compuesto por 47 Estados—, el cual tiene un papel fundamental en la promoción y protección de las garantías fundamentales en el mundo.



Durante el foro, organizaciones de la sociedad civil preguntaron a la embajadora de México en Ginebra, Socorro Flores Liera, sobre la crisis de derechos humanos que vive el país. En particular Idheas pidió a la diplomática explicar las acciones para el cumplimiento integral de tres decisiones emitidas en 2019 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en las que se señala la responsabilidad del Estado mexicano en los casos individuales de las desapariciones forzadas de Jesús Israel Moreno Pérez, Christian Téllez Padilla y Víctor Manuel Guajardo Rivas.



Flores Liera afirmó que México tiene la convicción de poner en marcha las recomendaciones de los órganos de tratados y de responder a tiempo. Argumentó que “en uno de los casos ha pasado el plazo de 180 días” y que por “las limitaciones que ha generado la pandemia no hemos podido dar una respuesta en ese caso en particular, pero el gobierno mexicano está trabajando”.



Al respecto, Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas consideró que la respuesta de la embajadora no aporta información precisa sobre el cumplimiento efectivo de estas decisiones, ni asume la responsabilidad plena de su cumplimiento.



Manifestó que el ingreso de México al Consejo de Derechos Humanos lo obliga a presentar acciones transparentes que expresen su voluntad de cumplir con los tratados internacionales y reconozcan de manera concreta su compromiso como miembro del organismo de las Naciones Unidas más importante en materia de protección de derechos humanos.



La candidatura de México al consejo será aprobada sin duda, ya que únicamente otros dos países, Bolivia y Cuba, han presentado su candidatura para ocupar los tres lugares disponibles para América Latina y el Caribe, resaltó.