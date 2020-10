México debe pensar si Ejército debe enfrentar al narcotráfico: ex embajador

Escuchar Nota

“Estos arrestos, sobre todo el de Cienfuegos, levanta la cuestión de si la rama militar, si los militares, son el instrumento más indicado, eficiente y deseable para luchar contra las drogas, o si realmente deberíamos pensar en una policía muy profesionalizada, que tenga más experiencia en la aplicación de la ley”, se preguntó.



Según el diplomático estadunidense, el secretario Riviello opinaba que si se metía al Ejército a esas tareas “vamos a corromper toda la institución militar y va existir la tentación de utilizar todos los recursos, pistas aéreas, etcétera, para apoyar a los narcotraficantes”.



“Yo creo que algo por el estilo se puede pensar ha pasado”.



, ex embajador de Estados Unidos en México,en México o bien, se debe pensar en una policía más profesional. Lo anterior, al referirse al arresto de hace unos días de Salvador Cienfuegos, ex secretario de Defensa.Durante una reunión virtual con la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, recordó que cuando fue embajador en nuestro país, sostenía reuniones “bastantes frecuentes” con el secretario de Defensa, general Antonio Riviello Bazán (durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari).Para el diplomático,en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, “que es un flagelo en ambos países”.En su oportunidad, el ex embajador Anthony Wayne propuso la creación de una institución binacional, donde se aborden los temas que le interesan a los dos países para potencializar la relación bilateral.