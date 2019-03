México debe ser más estricto en cruces fronterizos

La investigación “Migración, apreciaciones hacia adentro y hacia afuera de la frontera”, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), reveló que 63 por ciento de los encuestados estima que México debe ser más estricto con el cruce que se realiza por sus fronteras.Lo anterior, ante la llegada de migrantes centroamericanos al territorio nacional, en la denominada “caravana madre”, cuyo arribo para 83 por ciento de los encuestados representará diversos problemas para el país.De los consultados en esta encuesta, 29 por ciento señaló que aumentará la delincuencia, 21 por ciento cree que se elevará la pobreza y 21 por ciento que colapsarán los servicios sociales.La UVM indicó que la encuesta se llevó a cabo, a través de Internet, entre 500 personas; de las cuales 49 por ciento son varones y 51 mujeres, a partir de los 18 años.Las preguntas se relacionaron a los derechos y el trato para quienes forman parte de estas caravanas que llegan a México, así como para los migrantes mexicanos que ingresan a Estados Unidos.La institución indicó que ambas percepciones cambia considerablemente entre los mexicanos encuestados.Así, los participantes piensan que México trata con más respeto a los migrantes centroamericanos que Estados Unidos a los migrantes mexicanos (54 contra 11 por ciento, respectivamente).Sin embargo, al hablar de los derechos de ambos, los encuestados consideran que los mexicanos en Estados Unidos deberían tener más derechos que los centroamericanos en México.Muestra de ello es que 94 por ciento considera que los migrantes mexicanos en territorio estadounidense deberían tener derecho al trabajo, mientras que quienes piensan que los centroamericanos en México deberían tener esta oportunidad, representan 74 por ciento.Al tratarse de derecho a la seguridad social, 88 por ciento de los participantes piensa que los mexicanos que migran deberían tenerlo, contra 65 por ciento que piensa que los migrantes centroamericanos deberían tener seguridad social en México.Es decir, un mayor porcentaje espera que los migrantes mexicanos en Estados Unidos obtengan más oportunidades en el país receptor, que lo que se espera que México brinde a los centroamericanos.A su vez, una amplia mayoría (92 por ciento), considera que el principal motivo por el cual los migrantes se dirigen a Estados Unidos, es por buscar mejores oportunidades laborales.También, 60 por ciento califica a la sociedad mexicana como solidaria con los centroamericanos que han llegado en las caravanas.Al preguntar sobre la ayuda que México podría brindarles, se mencionan, respuestas múltiples: otorgar permisos para residir temporalmente en México 49 por ciento, con enseres básicos 34 por ciento y albergues 24 por ciento.Aunque 29 por ciento considera que México no tiene responsabilidad con los migrantes. La empatía sobre este punto cambia si se tiene o no familiares viviendo en Estados Unidos.Por ejemplo, el porcentaje que piensan que México no tiene responsabilidad alguna con los migrantes centroamericanos es mayor (35 por ciento) entre quienes no tienen familiares radicando en Estados Unidos, que entre quienes sí tienen (23 por ciento).Igualmente, quien no tiene familiares en Estados Unidos es menos proclive a responder que México puede ayudar a los migrantes centroamericanos con oportunidades de empleo o permisos temporales para residir en el país (41 por ciento).Mientras que quienes tienen familiares viviendo en Estados Unidos tienden a solidarizarse más en este punto (56 por ciento).Respecto a las causas que han propiciado descontento en algunos puntos del país por la llegada de las caravanas, 37 por ciento considera que la molestia se debe a que el gobierno les destina recursos.A su vez, porque creen que los migrantes se quedarán en el país (25 por ciento) y porque ocuparían puestos de trabajo (16 por ciento).