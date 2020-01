México decepcionó en el Mundial de Playa 2019

“Creo que he intentado evolucionar a la par del juego, que ha cambiado muchísimo. En 2007, el futbol playa estaba buscando una manera de jugar basada en el sentir en cada país y nosotros encontramos eso”, explicó.



"En un Mundial te pasa factura tener tantas fallas, erramos dos penales y no es bueno para ningún equipo, nosotros lo hicimos y ha cambiado todo. Después no supimos controlar el embate de Uruguay, errores individuales que cuestan muy caro", explicó Raya Mejía.

“Me tengo que sentir orgulloso de que lo hicieron, porque era para que el equipo se viniera para abajo totalmente; pudimos detener una debacle grande y que compitieran hasta el último minuto es lo que quería ver.”



La selección mexicana de futbol de playa decepcionó en la, al quedarse en la fase de grupos e irse sin puntos, para tener una de sus peores actuaciones en la justa mundialista.En mayo de 2019, en Puerto Vallarta, Jalisco, México disputó el Premundial en casa con el objetivo de clasificarse a su quinto mundial de las últimas ocho ediciones.En aquella fase de grupos, México no tuvo mayores problemas tras derrotar 4-0 a Guatemala, 4-1 a Jamaica y 8-5 a Costa Rica, calificándose como primero de sector.En cuartos de final eliminó apretadamente a Trinidad y Tobago 5-4, pero en las siguientes instancias ganó con comodidad, al doblegar a Panamá 3-0 en semifinales y en la gran final a Estados Unidos 6-2.La preparación para la selección “azteca” fue dura, considerando que les tocó compartir el Grupo B con la favorita, Italia, la subcampeona Tahití y la sorpresiva Uruguay, por lo que el reto era mayor de lo esperado.Previo al Mundial, el entrenadordeclaró en una entrevista para la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), que el crecimiento de México se había estacando.“No hemos conseguido un crecimiento real y no hay más gente interesada en aprender y desear este puesto (técnico nacional)”, dijo Raya Mejía, quien recalcó queen la que cayeron ante Brasil.Y aseguró que “la evolución ha sido vertiginosa y uno tiene que reinventarse hacia afuera, pero también hacia adentro” y de igual forma destacó que la preparación de los futbolistas es diferente, porque hay que iniciar desde los conceptos básicos y no es como en el futbol convencional.“Logramos ciclos en los cuales llegan jugadores con escaso o cero conocimientos de futbol playa, pero en poco tiempo logramos hacerlos competitivos y evolucionan en calidad y jerarquía. Pero todo se da con base al grupo con el que trabajamos en ese ciclo.”Si México tenía un partido para comenzar con el pie derecho era ante, sin embargo,, propiciaron la derrota del cuadro de Ramón Raya 0-1.Al finalizar el partido, el estratega indicó que no se podían desperdiciar este tipo de oportunidades en un certamen como este.Sin embargo, México jugó bajo la misma tónica en el segundo enfrentamiento, generando escasas acciones de peligro y cuando las tenía, no las concretaba.En cambio,fue efectivo y con anotaciones de Gervais Chan-Kat (2), Ariihau Teriitau (de penal), Patrick Tepa, Heimanu Taiariu y Tearii Lbaste,México, en cambio, tardó más de 60 minutos en marcar su primer tanto del certamen por medio de José Vizcarra, pese a que en una disciplina como es el futbol de playa, no se pueden dar esos lujos.Con la, el que sería el subcampeón del mundo,, pues después de 22 minutos ya ganaba por seis anotaciones, aunque México logró hacer más decoroso el marcador con goles de Erick Samano y Ramón Maldonado.Pese a todo, el timonel destacó la actitud de sus futbolistas a pesar de que los resultados no fueron los esperados.El Tri acabó como lacon tres tantos, promediando uno por partido. Además, terminó como la quinta peor defensiva del certamen, al recibir 13 anotaciones.La edición de 2019 fue la tercera de forma consecutiva en la que la selección “azteca” no solo no avanza, sino que se va con tres derrotas.Y, por si fuera poco, en esta ocasión apenas pudo anotar tres goles para convertirse en la tercera peor de todos los tiempos, por detrás de Australia (dos goles, Río de Janeiro 2005) y Costa Rica (dos tantos, Dubai 2009).Asimismo,, cuando derrotaron 3-2 a Japón y vencieron en penales adespués de empatar 1-1; desde entonces, han acumulado nueve derrotas de forma consecutiva.Jugadores como Abdiel Villa, de 36 años, o Benjamín Mozo, de 34, han sido algunos de los experimentados futbolistas que han disputado las últimas Copas del Mundo, sin embargo, el conjunto nacional no ha podido tener un cambio generacional debido a la falta de preparación de los deportistas en torno al futbol de playa.Con miras a Moscú 2021, la selección mexicana, tanto a nivel deportivo como directivo, tendrá que replantearse los últimos resultados obtenidos, con el objetivo de poder trascender, como en aquella edición de hace 12 años.