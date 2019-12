México deportó 4 futbolistas brasileños ‘como delincuentes’, acusó DT

, técnico del Atlético Paranaense, denunció que cuatro de sus futbolistas fueron deportadospese a tener papeles en regla y mostrar la invitación de la Federación Mexicana de Futbol para el torneo amistoso de la Liga Premier.El estratega no pudo ocultar su molestia por la situación y se quejó de que no se les haya permitido ingresar y hasta los hayan encerrado en un cuarto.“Dijeron 'no pasa y no pasa'. Dos veces deportados. Una fue cuando llegaron a lay no los dejaron, les quitan sus celulares, los tratan mal y los meten a un cuarto. Llegando allá (Brasil), vamos a ver si cambian las cosas y los mandamos directo a Cancún, con invitación de la Federación, del hotel y otra vez los retachan", explicó.participa en el Torneo Internacional de la, el cual se celebra en Cancún, Quintana Roo, y donde participan cuatro clubes de la división mexicana y cuatro extranjeros (Salamanca, Red Star, Antigua y los brasileños)."No estoy muy contento con México porque nos deportaron como cuatro jugadores. Los que tenemos allá en Brasil no alcanzaron registro, entonces no tenemos banca, no tenemos nada", lamentó tras la derrota 2-1 ante Tepatitlán de Morelos en el Estadio Andrés Quintana Roo."Las leyes de México están complicadas porque son deportistas, no son delincuentes.. En Brasil tenemos un dicho que dice: Brasil es un país de todo y queremos a todos".