México desarrollará nuevo nanosatélite

El director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Javier Mendieta Jiménez, informó que esa institución y la Universidad Panamericana (UP) trabajarán en conjunto para desarrollar y lanzar al espacio un nanosatélite.El funcionario se congratuló de que cada vez más instituciones educativas públicas y privadas se sumen al movimiento de impulso del talento de la juventud hacia la ciencia y tecnología espacial.En esa colaboración se sumará el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de tecnología e impulsar la conectividad y el crecimiento del país.El rector de la UP, Santiago García Álvarez, destacó que el convenio firmado da una visión esperanzadora para el futuro, y la universidad a su cargo se encuentra dispuesta a seguir adelante con otros proyectos.El nanosatélite llevará por nombre “Pakal” -de un legendario rey maya y de carácter sagrado en la cosmogonía de esa región- y realizará mediciones y mapeos atmosféricos que se trasmitirán con conectividad a una estación terrestre, en lo denominado “Misión Colibrí”.El responsable de la ejecución del proyecto por parte de AEM, Carlos Duarte Muñoz, dijo que para tal fin se cooperará adicionalmente con otras agencias y organismos, como NASA Jet Propulsion Laboratory.La misión cuenta con un equipo multidisciplinario de 25 alumnos de la UP e investigadores del “Space Propulsion Lab” del MIT para apoyar el avance del proyecto, la consecución de permisos de espectro radioeléctrico y el recurso orbital para la trasmisión de información del satélite.