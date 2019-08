México desperdicia mercado textil de 16 mmdd en tallas grandes

La propuesta de tener tallas grandes en el mercado es un nicho que algunas marcas internacionales han explotado desde hace varios años, pero que en México aún está retrasado, a pesar de que su mercado se estima similar al de Estados Unidos, que es de alrededor de 16 mil millones de dólares.En entrevista con Milenio , Melina Alarconi, fundadora de la empresa de moda plus Generose y del evento de la industria Curvy Fest, señaló que en los centros comerciales no suelen existir secciones especializadas para tallas grandes porque la máxima que tienen algunas tiendas es la 42, que aún se encuentra lejos de las necesidades de muchas personas.Expuso que del total de la oferta en territorio mexicano aproximadamente 97 por ciento son productos de importación, pues la industria textil nacional está rezagada en esta tendencia.La empresaria mexicana expuso que se estima que en Estados Unidos, el mercado más grande, el sector curvy tiene un valor de 16 mil millones de dólares.“En México debe ser similar por el hecho de que es el país con mayor obesidad en Latinoamérica, por lo que ya está pidiendo una solución”, afirmó.Mencionó que de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México ocupa el segundo lugar en obesidad a escala global, con 32.4 por ciento de la población en estas condiciones.“No tenemos por qué importar cuando somos un país productor, que hace prendas con calidad, además no podemos seguir vistiendo con lo mismo que nos han propuesto los últimos 50 años. No hay textiles frescos, colores vibrantes, etcétera”, afirmó la directiva.Alarconi expuso que si bien México es un país con muchas oportunidades, dentro del sector de moda se está quedando atrás.La segunda edición de Curvy Fest, que es dirigido a público y empresas interesadas en el sector, se realizará del 29 al 22 de septiembre en Cancún. Los organizadores estiman la asistencia de entre 250 y 300 personas por día.