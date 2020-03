México dice ¡basta al feminicidio! en un grito sin precedentes

Escuchar Nota

Una ola púrpura clamaba al unísono:El coro estaba compuesto por varios: activistas, adolescentes, niñas, madres, hijas niñas y adolescentes, sobrevivientes, mujeres con discapacidades.para aquellas que tenían vidas similares a las suyas, hasta que se las arrebataron.Cada día en MéxicoY los registros oficiales y los estimados académicos contabilizan que en 2019 hubo entre mil y 3 mil 800 feminicidios, como se denomina al asesinato de una mujer por cuestión de su género, una violencia precedida por más abusos; sexuales, económicos, políticos.Este año en particular ha habido más fastidio que en las muchas ediciones previas de marchas similares., con el homicidio de mujeres y niñas como Fátima, de 7 años, e Ingrid, de 25.Mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha oscilado entre, recortar el presupuesto de programas importantes para las mexicanas, y luego prometer tomar acciones no especificadas.Así que la marcha de estefue más concurrida con”, según organizadoras y los monitores de la Comisión Nacionales de Derechos Humanos y de la ONU.Había más pesar, más duelo, y también más sororidad.“Nos ha traído aquí el dolor, la indignación, el decirle al Gobierno que no vamos a parar hasta que haya justicia para las mujeres., y esto poco a poco se va convirtiendo en un arcoíris de mujeres gritando ‘Justicia’ y ‘Libertad'”, dijo una portavoz de las 60 asociaciones organizadoras al llegar a la plaza central de Ciudad de México, justo enfrente del palacio de gobierno presidencial.“Queremos que nunca ninguna más sufra como Ingrid Escamilla, que ninguna niña tenga nunca que llorar como Fátima. Que ninguna madre más sufra una perdida así, porque es una menos que padecemos todas nosotras”, agregó.Actualmente en Méxicoio: el año pasado el. Es una de las razones por las que muchísimas mujeres ni siquiera reportan los delitos que han padecido; el saldo negro de crímenes no registrados por autoridades es mayor al 90%.Además,en puestos similares, mientras que el 77% dice padecer la inseguridad en las calles y un tercio dice haber sufrido acoso sexual, según datos públicos.El mismo domingo algunas fueron afectadas por el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de agentes de seguridad cuando estaban en el Zócalo. Otras manifestantes, que iban encapuchadas, expresaron su fastidio rompiendo vallas policiales y con pintas.En ese contexto, dijo la portavoz de los grupos organizadores del domingo, “no se entiende que al Estado le importe más la venta de boletos de lotería o si queda pintada la puerta de Palacio Nacional o la piedra de un monumento“.Lo dijo en referencia a comentarios del presidente López Obrador de que no quería que “el feminicidio fuera el tema” al hablar de una rifa que organiza, y de las quejas cuando algunas manifestantes han realizado pintas en monumentos.Así que algunas de las manifestantesMichele López se disfrazó de la mujer en la cima del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más reconocibles de todo México. Traía en su mano un cartel: “Ahora que soy monumento, ¿ya me cuidan? ¿Ya me protegen?”.López dijo que se inspiró en Antonieta Rivas Mercado, promotora del arte y activista por los derechos de las mujeres cuyo padre fue el arquitecto del Ángel.“Es aterrador que en estos momentos”, indicó López, en referencia a las omisiones de autoridades que dificultaron encontrar con vida a Fátima cuando su familia la reportó desaparecida a principios de febrero.La de López no fue la única postura comunicada por medio del arte en el 8M.En el Zócalo de la ciudad, horas antes de la marcha, un grupo artístico realizó una intervención para dejar, y otro grupo marchó con una escultura giratoria de la cual colgaron pañuelos que tenían escritos los nombres de las miles de mujeres asesinadas en últimos años.En la escultura también había, para representar a aquellas mujeres fallecidas por la violencia cuyos nombres no se conocen porque sus restos no han sido identificados o encontrados todavía.“Es muy emocional y muy fuerte, pero es nuestra manera de contribuir, de asegurarnos de que”, dice Andrea L., artista que colaboró con un grupo de mujeres para crear la estatua.“Y solo espero que no tengamos que agregar ninguna mujer más a los pañuelos,”.