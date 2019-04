México, en riesgo de sufrir una epidemia por antivacunas

México se encuentra en riesgo de que se desate una epidemia, en caso de que sigan avanzando los movimientos antivacunas, advirtió este martes Asa Cristina Laurell, subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud."En este momento, hay todo un movimiento en las redes sociales que están en contra de la vacunación y también hay un problema que es que muchos padres dicen: yo no quiero vacunar a mi hijo, que vacunen a los demás, yo no", señaló la funcionaria.Sin embargo, al no ser vacunados sus hijos están en riesgo y también otros niños. Además, la Secretaría de Salud alertó sobre una disminución en los niveles de vacunación."A causa de que no se han mantenido los niveles de vacunación que deberían de haberse mantenido en el país, eso tiene una implicación que puede ser compleja, que es que si no tenemos determinado nivel de cobertura de vacunas el riesgo de una epidemia crece", destacó Laurell.Por ello, la Secretaría de Salud pide cumplir con el esquema de la Cartilla de Vacunación, que contempla dosis desde los primeros días de vida hasta los 11 años de edad.