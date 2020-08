México enfrentará a Jamaica en su primer duelo rumbo a Qatar 2022

Escuchar Nota

¡VENGAAAA!

¡Ya tenemos a nuestro primer rival y el de juegos para la eliminatoria rumbo a la del de 2022!



Conócelo aquí. https://t.co/rrFKw7wfpl

@fifacom_es #PasiónyOrgullo | #FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/ys4O942cvr — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 19, 2020

.- Se llevó a cabo de las eliminatorias de la. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de laAhí, quedó delineado el camino que llevarán las selecciones para buscar uno de los 3 lugares y medio que se le otorgan al área para el Mundial.En el evento se dieron a conocer los grupos de lay los tres ganadores de la fase previa, jugarán entre ellos de la siguiente manera:Equipo 1: Ganador B vs EEquipo 2: HondurasEquipo 3: Ganador A vs FEquipo 4: Estados UnidoEquipo 5: Ganador C vs DEquipo 6: Costa RicaEquipo 7: MéxicoEquipo 8: JamaicaMientras que los partidos del conjunto que dirige, quedaron de la siguiente manera:Partido 1 México vs. JamaicaPartido 2 Costa Rica vs. MéxicoPartido 3 Ganador C-D vs. MéxicoPartido 4 México vs. Ganador B-EPartido 5 México vs. HondurasPartido 6 Ganador A-F vs. MéxicoPartido 7 Estados Unidos vs. MéxicoPartido 8 Ganador B-E vs. MéxicoPartido 9 Jamaica vs. MéxicoPartido 10 México vs. Costa RicaPartido 11 México vs. Ganador C-DPartido 12 México vs. Estados UnidosPartido 13 Honduras vs. MéxicoPartido 14 México vs. Ganador A-FLos ganadores de estos grupos se enfrentarán entre ellos, quedando los duelos de la siguiente manera:Información por Milenio