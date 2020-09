México es de los pocos países que redujo su esperanza de vida: Gatell

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las epidemias de enfermedades no transmisibles en el país han tenido un impacto monumental en disminuir la calidad de vida, incluso la esperanza de vida, México es de los pocos países que han reducido su esperanza de vida, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.



"La esperanza de vida es el número de años que en promedio una persona vivirá desde el momento que nace y es un indicador que sintetiza la calidad de vida de los países y se pude comparar desde la enfermedades, condiciones sociales, ambientales, etc", agregó.



López-Gatell destacó que México es uno de los pocos países que sin haber pasado por un proceso de bélico de guerra en tiempos recientes, redujo su esperanza de vida en los últimos años.



"Esta noticia se conoció en 2011 cuando se verificó que se había reducido de la esperanza de vida al nacer", agregó.



Mencionó que "las dos causas fundamentales de este estudio son la violencia que el país ha vivido a lo largo de muchos años y las enfermedades crónicas no transmisibles".



"A lo largo de la pandemia de covid-19, en México y en muchos países se ha identificado el impacto que tienen en complicar el escenario de la morbilidad y la mortalidad", puntualizó.











Con información de Milenio