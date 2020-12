‘México es un país racista’: Hernán Gómez

Escuchar Nota

Según comentó el periodista “El Color del Privilegio es la condensación de un interés que tenía desde hace mucho tiempo, que son todos los tipos de discriminación. Yo escribía una columna sobre el tema, y para profundizar más comencé una investigación de textos académicos, personales y demás que me llevó dos años. Esto para hacer visible cómo el racismo está en todos los ámbitos de nuestra vida: el trabajo, la escuela, lo vemos en los hospitales cuando no atienden a una mujer indígena y sí a una persona güerita... hasta en nuestra misma casa que es de donde empieza”.

con una realidad cada vez más ineludible y, por supuesto, “más visible, porque ya no se puede esconder ni negar que México es un país racista”, como explica Hernán Gómez Bruera, su autor a Zócalo en entrevista., condición que lo ha puesto a ver “cuánto de lo que he logrado alcanzar en la vida –poco o mucho, según sea el referente de comparación– tiene que ver con una dimensión tan vacía e insignificante como es mi tono de piel y mis rasgos físicos”.Así, este libro nace con la idea de,para a través de ese duro encuentro, poder erradicarlo.Esos avatares sociales del concepto son los que Gómez conjuga dentro de las páginas para que el lector poco a poco vea qué clase de racismo lleva consigo, cómo y dónde lo aprendió y, también, poder deshacerse de este, pero el enfrentamiento no es sencillo, sino que es una barrera fuerte de hechos documentados que van desde lo aparentemente nimio como elY que proviene, además, del mito histórico del mestizaje y que ha evolucionado en 10 tipos de racistas que enumera Gómez: racista descarado, cariñoso, vergonzante, el estético y el que lo invsibiliza. Y según comenta el autor, todos son alguno de ellos., militar en contra de algo tan dañino e indignante para todos nosotros. Hemos pasado mucho tiempo negándoles derechos, oportunidades y posibilidades a las personas por eso, creo que ya es tiempo de cambiar”, concluyó el también analista político.