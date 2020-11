México espera la llegada del general Salvador Cienfuegos, un éxito diplomático pero impredecible

Escuchar Nota

"No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad”, dijo este miércoles desde Palacio Nacional el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una rueda de prensa matutina dedicada exclusivamente al tema y de casi dos horas.

#Nacional: AMLO descartó que entre su gobierno y el de Donald Trump haya habido una negociación oculta en el retiro de cargos en contra de Salvador Cienfuegos.

https://t.co/NpR6Q91fih — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 18, 2020

"Es un giro inesperado, es algo sin precedentes en la historia contemporánea (entre ambos países), por lo menos en un juicio tan mediático y con un imputado de esa magnitud”, dijo en entrevista con Efe el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Jesús Garza Onofre.

#ÚLTIMAHORA: Una jueza en NY avaló la petición del Gobierno de EU de desestimar los cargos contra el ex Secretario de Defensa Salvador Cienfuegos. https://t.co/yULtjqCdrT — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 18, 2020

#Nacional: Una vez en México, Cienfuegos no afrontará cargos en principio aunque la FGR lo investigará por los mismos hechos. Llegará como “ciudadano en libertad”, pero al mismo tiempo no habrá “impunidad” en el caso, afirma Ebrard.

https://t.co/KXrthu8T5Q — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) November 18, 2020

"Digamos que es el último favor de la administración Trump con López Obrador, pero son especulaciones”, apuntó Garza Onofre.

"Ahora sí está en problemas el actual Gobierno de México, primero para fincarle los cargos y segundo para vencer las resistencias al interior del Ejército mexicano“, señaló en entrevista con Efe.

El pacto sin precedentes para que el exministro de Defensa Nacional (Sedena)supone unapara las autoridades mexicanas, aunque también podría representar un serio problema.El Departamento de Justicia estadounidense solicitó este martesEste hecho insólito, del que informaron las fiscalías de ambos países en un comunicado conjunto, ha generado una enorme expectación y también ciertas dudas.El presidente había criticadoPor ello, para el mandatario este fue un acto de diplomacia, con intervención directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al reconocer queCienfuegos Zepeda, exsecretario de Defensa de Enrique Peña Nieto (2012-2018)y posteriormente trasladado a Nueva York.El generalde los que se le acusaba por, supuestamente cometidos mientras era ministro.El pasado 11 de noviembre, el presidente deen California, y confirmó el envío de una nota diplomática.Por todo ello el caso ha levantado tantas sospechas.Garza Onofre explicó que en la decisión se aplicó, un hecho que calificó de “preocupante” por no saber si se negoció algo más en lo oscuro.Y recordó que el propio canciller mexicano,, en un primer momento, mencionó que el país no estaba al tanto de la investigación que se abrió contra el exgeneral.La togada Carol Badgley Amon, de la corte del distrito este de Nueva York, ordenó también que Cienfuegos sea acompañado por el Cuerpo de Alguaciles de EU hasta territorio mexicano, aunque no especificó una fecha.Una vezen principio aunque la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigará por los mismos hechos.El canciller dijo que, pero al mismo tiempo no habrá “impunidad” en el caso.El académico Garza Onofre estimó que lo que probablemente va a negociar el exmilitar son “distintos criterios de oportunidad”, como en el caso de exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, acusado de corrupción en el caso e Odebrecht y hoy testigo colaborador.Contra todo pronóstico, la relación personal entre López Obrador y Donald Trump ha sido buena en los años que han coincidido en el poder, por lo queAdemás,El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró el martes que la decisión que tomó el Departamento de Justicia de Estados Unidos era “una señal de la confianza de ese país hacia las instituciones mexicanas y un reconocimiento al proceder de la Fiscalía de México”.En ese sentido opinó María de Haas, especialista en Política y Seguridad Internacional de la Universidad Anáhuac, quien dijo a Efe que la acción de desestimar los cargos contra Cienfuegos es positiva porquePara De Haas, la detención y el juicio a Cienfuegos Zepeda “afectarían mucho la relación diplomática y militar con México”.No obstante, para el experto en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño, con la exoneración,en el caso Cienfuegos, un militar de gran prestigio entre las tropas.La pelota está ahora en el tejado mexicano, pues