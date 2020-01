México está blindado ante alerta de OMS por coronavirus: López-Gatell

Escuchar Nota

En caso de que la Organización Mundial de la Salud eleve la alerta por contagio de coronavirus procedente de Wuhan, China, México cuenta con un protocolo de reacción inmediata basado en habilitar 2 mil 187 camas de terapia intensiva y poner a disposición 3 mil 111 ventiladores.Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, explicó que el protocolo de reacción inmediata consiste en organizar toda la red de hospitales, IMSS (donde aportaría mil 867 camas y 2 mil 565 ventiladores), ISSSTE (con 551 camas y 3 mil 64 ventiladores), Pemex (102 camas y 103 ventiladores) y Hospitales e Institutos federales (218 camas y 443 ventiladores). El funcionario reiteró que no existe medicamento ni vacuna alguna.Tres proyectos de salud para el coronavirusAfirmó que México trabaja en tres proyectos estratégico: el desarrollo del Centro Nacional de Inteligencia en Salud, un Sistema Nacional de Diagnóstico en Salud Pública y un Sistema Nacional de Emergencias en Salud.El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (Indre) perfeccionó los mecanismos de comunicación global y de reglamentación sanitaria internacional. “Se establecieron acuerdos de vinculación regionales, especialmente con Estados Unidos y Canadá y también mecanismos de coordinación global en salud.Los epidemiólogos conocen siete tipos de coronavirus, los más conocidos son el Síndrome Respiratorio Agudo (SARS) y el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio (MERS), con una letalidad del 15 por ciento.“Este nuevo tipo de coronavirus, que apareció por primera vez en Wuhan, China en diciembre de 2019, existe evidencia de que se ha vuelto capaz de propagarse de persona a persona y su letalidad es de 1 por ciento o menos”, aclaró López-Gatell.No obstante, el gobierno federal tendrá dos centros esenciales de operación, los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias y de Nutrición y Ciencias Médicas “Salvador Zubirán”, además de que se creará un grupo científico y de expertos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).Una de las premisas es que México no cerrará fronteras ni tampoco dejará de tener contratos y convenios comerciales con China. “No existe ninguna indicación o evidencia que sugiera el cierre de fronteras. Tampoco se necesita una vigilancia estricta o una custodia”, aclaró.El gobierno de México activó un plan de respuesta, que incluye: Aviso preventivo de viaje, monitoreo de medios de comunicación, identificación de casos sospechosos en pasajeros internacionales provenientes de China.El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), estableció los protocolos diagnósticos siguiendo los lineamientos de la OMS y mantienen comunicación con los países afectadosJosé Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología y vocero único para informar sobre el virus, detalló que los tamizajes que se harán a los pasajeros con conexión de China a Estados Unidos y Francia, rumbo a Ciudad de México, Quintana Roo, Mazatlán y Cabo San Lucas, Baja California Sur consisten en preguntar cómo se sienten.En México se cuenta con equipos de protección personal (EPP) para minimizar el riesgo de contagio por fluidos corporales o secreciones. Así como con mascarillas con filtros High Efficency Particulate Air avalados por organismos internacionales, guantes de látex y trajes especializados.Para disminuir el riesgo de la enfermedad se deben realizar las siguientes medidas universales como lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento; cubrirse la nariz y boca con el ángulo interno del brazo en estornudos.No escupir y no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos. Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común: en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión. Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios referentes al virus.De igual manera “quedarse en casa cuando se tiene una infección respiratoria y seguir las indicaciones del médico. Consumir muchas frutas y verduras, sobre todo amarillas y verdes para reforzar las defensas del cuerpo. De ser posible, evitar contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias”.A los turistas se les exhorta a evitar contacto con animales vivos o muertos, los mercados de animales y los productos que provienen de animales como la carne cruda.El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que el comité de emergencias se volverá a reunir para determinar si se trata o no de una emergencia de salud pública de importancia internacional.