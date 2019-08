México estrenará nuevo billete de 200 pesos en septiembre

Elpondrá en circulación el, a partir del próximo mes de septiembre.Informó que el cambio de modelo se realiza principalmente por las, durabilidad y para incluir elementos para invidentes o para que los acepten las máquinas.En entrevista con Milenio , el director general de Emisión del Banxico, Alejandro Alegre, subrayó que la emisión del billete de 200 pesos no está sujeta a ningún estándar internacional, solo se busca que sean más seguros y funcionales, al señalar que un billete sale de circulación cuando está deteriorado y ya no es fácil identificar características de seguridad o bien cuando los usuarios sugieren que la denominación ya no es útil para utilizarlo en sus transacciones cotidianas.Asimismo, una nueva denominación tiene que ver con la composición de los precios y las preferencias de los usuarios y es algo que también decide el banco central, con base en esto.En el caso específico del billete de 20 pesos, prevén quey en su lugar imprimir una moneda, pero la decisión depende de temas de costo-beneficio, al ser la denominación más usada.Al preguntarle cuál es el costo de fabricación de un billete, detalló que, en promedio, poco menos de un peso, aunque por el material, que es plástico, es más elevada la fabricación de las denominaciones de 20 y 50, pero duran más que el resto, que está hecho de algodón.