México evitó confrontación y guerra comercial con EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “México salió de una crisis pasajera y transitoria” y “no caímos en la trampa de la confrontación” ni en una guerra comercial con Estados Unidos que se desistió de la amenaza de aplicar aranceles e impuestos a los productos mexicanos desde el lunes pasado.​“Vivimos una crisis pasajera, transitoria. No caímos en la trampa de la confrontación porque no queremos pelearnos con Estados Unidos y mucho menos con el pueblo estadunidense. Hubo un arreglo. Iban a entrar esos aranceles y esos impuestos el lunes pasado y se llegó a un acuerdo”, dijo durante la entrega de Programas Integrales para el Bienestar y Zona Libre de la Frontera Norte en Ojinaga, Chihuahua.​López Obrador señaló que “el fenómeno migratorio no se atiende con medidas coercitivas” y que eso “se lo he dicho en dos o tres ocasiones al presidente Donald Trump, porque no nos conviene el pleito ni la confrontación”.El mandatario precisó que a través del diálogo y mesas de negociación se llegó a un acuerdo que conviene a ambos países. Se tranquilizó la economía y, aunque “se depreció un poco nuestro peso, la economía está bien”, precisó.Subrayó que México ayudará a los migrantes que, por necesidad, buscan en otros países elevar su calidad de vida. “Vamos a invertir en el sureste, promoviendo un programa de desarrollo en los países centroamericanos donde hay crisis de desarrollo y bienestar social”, precisó, “nosotros sostenemos como política migratoria que haya desarrollo, generar empleos para que no se vean obligados en salir de sus lugares de origen”.El jefe del Ejecutivo aseguró que en su administración “no habrá más ni nuevos impuestos”, que tampoco se endeudará con préstamos solicitados al extranjero al país y reiteró que los recursos de los programa sociales a adultos mayores, discapacitados y jóvenes se entregarán sin intermediarios.Además, López Obrador informó que está a punto de firmar un acuerdo para que los recursos de la tesorería de la federación se entreguen de manera directa a las escuelas, a los padres de familia organizados con los maestros, y con ello evitar que “se lo claven y lleguen con moche”.“Vamos a sacar al pueblo de la pobreza. Sabemos cómo hacerlo, a pesar de que se esmeraron en destruir a nuestro país que tiene recursos naturales y su propio pueblo trabajador. El mal gobierno causó tanta pobreza y marginación”, abundó.El Presidente también comentó que “vino a supervisar” que se esté cumpliendo sus órdenes, como el bajar del 16 al 8 por ciento el impuesto a lo largo de los 3 mil 800 kilómetros de la frontera mexicana con Estados Unidos, asimismo, que los energéticos, la gasolina cueste lo mismo que del otro lado y lo mismo suceda con el gas domiciliario y la luz.De igual forma, aseguró, que el ISR baje 20 por ciento y el salario mínimo al doble . “Si no se cumple eso vamos a regresar para poner orden”, advirtió.La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, informó que la Pensión de las Personas con Discapacidad alcanza a 19 mil personas, de cero a 29 años, que recibirán bimestralmente 2 mil 500 pesos sin intermediarios.