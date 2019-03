México exige respeto a Trump tras dichos por migración

Mexico actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento sí ,pero siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) 29 de marzo de 2019

En el tema migratorio, México actuará con dignidad y responsabilidad, afirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, esto tras los dichos de Donald Trump, quien afirmó "¡vamos a cerrar la maldita frontera!""México actuará con responsabilidad y dignidad en el tema migratorio. Buscaremos entendimiento, sí pero siempre exigiremos respeto como nosotros respetamos a los demás", dijo el canciller en su cuenta de Twiiter.Luego que dos nuevas caravanas migrantes se internaran en México en dirección de Estados Unidos, Donald Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera pues asegura que las autoridades mexicanas no hacen nada para detener a los migrantes."Ahora están llegando otras dos caravanas. México podría detenerlos, así de fácil. Si no lo hacen, les costará mucho dinero, honestamente. Porque podrían hacerlo tan fácilmente. Y si no lo hacen, vamos a cerrar la maldita frontera", dijo Trump en un discurso esta tarde en Michigan.Con información de Milenio