México expone a EU políticas aplicadas al sector agrícola

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, se reunió con líderes de asociaciones del sector agroalimentario de Estados Unidos, para conversar sobre las nuevas políticas del gobierno mexicano en el sector y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).Como parte de la gira de trabajo que el funcionario federal ha efectuado durante tres días en la ciudad de Washington, DC, en el marco de su participación en el Agricultural Outlook Forum 2019 mencionó los tres pilares de la nueva administración para el campo mexicano.Expuso que se trata de la productividad, sustentabilidad e inclusión, donde es importante sumar a los pequeños productores en las cadenas productivas, por lo que se plantea el diseño de nuevas políticas públicas encaminadas a este objetivo, con acceso a crédito y desarrollo de capacidades, entre otros.De acuerdo con un comunicado, señaló que se vive en una región altamente productiva y competitiva, que la hace una potencia alimentaria frente al resto del mundo, por lo que resaltó la importancia de las cadenas de valor, cambios institucionales en el sector y el fomento a la productividad a nivel local.En materia del T-MEC, habló también sobre el impulso en temas de la agenda comercial bilateral, cooperación en medidas sanitarias y fitosanitarias, y en compartir experiencias en mejoramiento de uso de suelo y manejo de recursos hídricos.El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) señaló la conveniencia de mantener un diálogo abierto y un trabajo conjunto entre las asociaciones productivas y gobiernos para el beneficio del sector productivo y sus comunidades.En el encuentro participaron organismos como Fresh Produce Association of the Americas, American Seed Trade Association, North American Meat Institute, Mexican Hass Avocados Importers Association y US Grains Council, entre otros.Villalobos Arámbula estuvo acompañado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, y el subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder.