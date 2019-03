México festeja 20 años del Festival Vive Latino

El Vive Latino, un pionero de los festivales de rock en español, celebra su 20a edición este sábado y domingo en Ciudad de México.Seis músicos contaron a la AFP sus experiencias en el maratónico festival, que con una diversidad de ritmos sigue buscando refrendar las raíces latinoamericanas, los sonidos de la región y su visión de la música en un mundo que pasa por grandes cambios.En 50 años de carrera al frente de su banda El Tri, el veterano rockero ha narrado con sus canciones la perturbadora realidad sociopolítica de México.– Hace cinco décadas abrió espacios para el rock en español, ¿es batalla ganada?Sí, y como pionero del movimiento original me da mucho gusto porque cuando yo comencé a rocanrolear, los medios, las disqueras y la misma sociedad mexicana me decía que el rocanrol era en inglés, pero yo lo que buscaba era que ‘la raza’ entendiera lo que les estaba diciendo.Me enorgullece ver hasta dónde ha llegado el rock original en español y ver cómo cada día que pasa hay más propuestas, estilos, bandas y lo principal, más público.Cantautora y actriz mexicana nominada al Grammy Latino y al Grammy por su álbum “Mediocre” (2008). Acaba de lanzar su nuevo disco, “¿Dónde bailarán las niñas?”– ¿El festival es ya lo suficientemente incluyente en términos de estilos musicales y perspectiva de género?Con los años se ha convertido en un festival mucho más incluyente, lo cual veo muy positivo. Al principio de mi carrera, mi género musical (pop) no encajaba ahí, todo estaba muy polarizado, o eras muy rock o muy pop, no había un punto intermedio donde pudiera desarrollarse y ahora me da mucho gusto que haya artistas como Natalia Lafourcade encabezándolo.Vocalista de la banda mexicana Café Tacvba, ganadora de nueve Grammy Latinos y un Grammy por su álbum “Cuatro caminos” (2003). Este año cumplirá 30 años de carrera.– ¿Qué representan los 20 años del Festival Vive Latino?A mi parecer fue precursor de todos los festivales que ahora tienen tanto éxito en México, y de alguna forma es el más grande en cuanto a la oferta musical, el más universal y con mayor alcance (…) Es un escaparate muy importante para bandas chicas, grandes, independientes y de culto, viejos exponentes, joyas olvidadas, etc.– Será su quinta presentación ahí, ¿alguna anécdota que recuerde especialmente?Siempre hay momentos especiales, como cuando nos presentamos en un escenario B (en 2012), en formato acústico, y que bautizamos como “angústico”, por lo mal que la pasamos, pero que la gente disfruto mucho y aún recuerda. Esta vez (el show) será el cierre de nuestra gira Jei Beibi.El cantautor colombiano, cuya propuesta musical ha cruzado fronteras y lo ha colocado como una de las figuras más trascendentales de la industria, tiene el récord de máximo ganador de Grammys Latino al sumar 25 premios. Actualmente promueve su sencillo “La Plata”.– ¿El Festival Vive Latino era algo pendiente para ti?Sí, y estoy muy contento, muy honrado porque he crecido escuchando historias maravillosas del Vive Latino. Hace dos años estuve acompañando a Mon Laferte para cantar “Amárrame” y me di cuenta de la grandeza y diversidad de este encuentro, de la cantidad de artistas.Cantautora mexico-estadounidense y líder de la agrupación Hello Seahorse!. Obtuvo una nominación al Grammy Latino en 2008 por su canción “Bestia”. Este año lanzará el álbum “Disco estimulante”.– ¿Consideras que aún faltan espacios para las mujeres en los festivales?Noto mucha más presencia, pero es algo que tenemos que seguir promoviendo. Creo que lo que más me gusta del empoderamiento es la actitud de las mujeres, creo que eso es también bien importante porque puedes estar, pero si no tienes una cierta actitud y un mensaje no sirve.– ¿Cuál ha sido tu mejor momento en el festival?En 2012 nos tocó el escenario principal, hacía mucho calor y decidí aventarme al público como un acto de liberación. Generalmente eso solo lo hacían los hombres, lo más que podía pasar es que te toquen el cuerpo, pero ¡eso qué importa!Compositor mexicano, es considerado uno de los máximos exponentes del Canto Nuevo en México. Conocido como el “Caifán mayor”, con sus canciones acompañó al Movimiento Estudiantil de 1968 y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.– ¿En algún momento se deja de hacer contracultura?Siempre se está haciendo contracultura. Con los cambios de la política, de los personajes, de los poderes de los medios de comunicación que son cada vez más monstruosos, siempre estás en la lucha.– ¿Sigue siendo necesaria la canción de protesta?Es decisión de cada artista (…) Te puedes dedicar a cantar canciones a las flores y a las muchachas bonitas y pasar toda la vida así, pero yo no le llamaría que fuera algo necesario, lo que si creo es que será inevitable.