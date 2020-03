México ha pagado 252 mdd en multas por violar pactos comerciales

Escuchar Nota

"(Llegar a un arbitraje de inversión) No lo hace atractivo porque ningún inversionista busca venir a pelearse con México para ver si le pagan algo que gastó y porque no existe la certeza absoluta de que le compensen todos los gastos en los que incurrió.



"Además del tiempo puede ser en promedio tres años", concluyó Véjar.

Del año 2000 a la fecha, México ha pagado, según información de la Secretaría de Economía (SE).Ese monto crecerá siy el actual Gobierno mexicano no llegan a algún acuerdo, como el, Baja California.En los laudos de los casos acumulados se establecen loscuando un Estado incurre en acciones como dar un trato discriminatorio respecto de otros inversionistas extranjeros o nacionales, o medidas equivalentes a la expropiación y la adopción de medidas arbitrarias, informó Carlos Véjar, abogado senior del despacho Holland and Knight.Conforme los(APPRIs) y los(TLC) que tiene México, cuando un inversionista demanda a un Estado (país), puede iniciar un arbitraje de inversión contra las medidas del Gobierno en cualquier nivel (estatal, federal, municipal) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), institución del Banco Mundial.La primera indemnización que México tuvo que pagar fue parapor 16.6 millones de dólares en el año 2000, de acuerdo con SE.El monto más alto que el Gobierno mexicano ha pagado fue a, por 79.3 millones de dólares, debido al, como el jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF); Cargill argumentó que se trataba de unapues era un fuerte productor de JMAF.El arbitraje más reciente fue con, aunque el Gobierno y empresa llegaron a un acuerdo para modificar las tarifas telefónicas que quedaron más cercanas a los montos que sugería la empresa, así que el Estado ya no pagó.Además de las multas,, explicó Véjar.Actualmente hay, es decir, se encuentran en la etapa previa denominada aviso de intención, de acuerdo con datos de SE.