México hace más que los Democratas en migraciós: Trump

Pocas horas después de firmado el acuerdo entre México y Estados Unidos que había puesto fin a la amenaza de la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas, Donald Trump volvió a poner el dedo en la llaga.Después de recriminar al Partido Demócrata que México hace más por detener la inmigración ilegal que ellos, el presidente de los Estados Unidos lanzó una advertencia al gobierno mexicano.En un tuit publicado en su cuenta oficial a primera hora del lunes, el mandatario de extracción republicana aseguró que con el acuerdo que se cerró el viernes por la noche, las autoridades mexicanas detendrán la crisis migratoria que ha dejado un número récord de arrestos este año en la frontera."Ahora con nuestro nuevo acuerdo, México hace más por EEUU en inmigración ilegal que los demócratas. De hecho, los demócratas no están haciendo NADA, ellos quieren Fronteras Abiertas, lo que significa inmigración ilegal, drogas y crimen".Trump reveló también que México deberá aprobar una legislación para llevar a cabo el acuerdo al que llegaron, aunque no precisó más detalles. Lo que sí hizo el presidente estadounidense, fue amenazar con reinstalar la amenaza arancelaria."Hemos firmado y documentado otra importante parte del trato en materia de inmigración y seguridad con México, que EEUU había estado pidiendo por muchos años. Será revelada en un futuro no distante y vamos a necesitar un voto del cuerpo legislativo mexicano"."No anticipamos ningún problema con el voto, pero si por alguna razón la aprobación no llega, ¡los aranceles serán reinstalados!".El Partido Demócrata ha votado en contra del financiamiento del muro fronterizo que Trump prometió durante su campaña, además de que promueve el "Dream Act" que brindaría un camino a la ciudadanía millones de inmigrantes indocumentados que llegaron a la Unión Americana siendo niños.Para evitar la imposición de aranceles a sus exportaciones a EEUU, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió a desplegar 6.000 miembros de la Guardia Nacional en la frontera sur.De acuerdo con la Casa Blanca, los migrantes que esperan por una audiencia migratoria con un juez federal estadounidense, aguardarán en territorio mexicano por tiempo indefinido hasta ser recibidos.La oposición en México, criticó las cesiones de México en la negociación en materia migratoria, aunque el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el gobierno mexicano rechazó convertirse en un tercer país seguro.En medio de cuestionamientos por el contenido del acuerdo, Trump aseguró que se llegaron a más acuerdos de los que se han dado a conocer públicamente."Se acordaron algunas cosas que no se mencionaron en el comunicado de prensa de ayer, una en particular. Eso se anunciará en el momento", reveló el fin de semana.Por su parte, López Obrador realizó un mitin en Tijuana donde celebró el acuerdo con Trump, pero insistió en que México no violará los derechos humanos de los miles de migrantes que atraviesan por su territorio en busca del "Sueño Americano"."Estados Unidos y México no son vecinos distantes, comparten una frontera de 3.180 kilómetros de largo, con influencia cultural mutua, nuestros países están entrelazadas en numerosos episodios de hostilidad pero también de cooperación y entendimiento, el gran zarpazo de 1847 y las intervenciones en Siglo XX y otros agravios han tenido otra contraparte de amistad entre gobiernos y pueblos de ambas naciones. En la actualidad, EEUU tiene unos 36 millones de mexicanos, de los que 15 millones son nacidos en México, esa población realiza un aporte fundamental para la economía y cultura del país vecino", dijo AMLO, después de tres días de negociaciones con Washington.