México hará que Pemex retome grado de inversión; Romo

Salvar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y regresarle el grado de inversión en un año ante las agencias calificadoras es “una obligación y no un deber”, aseguró Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de presidencia. Además, indicó que no existe la posibilidad de revivir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.“Tenemos que hacer todo lo posible como lo hicimos ahora para defender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y los aranceles, tenemos que hacer todo lo posible para que Pemex regrese a su grado de inversión y México empiece otra vez a ganarse la confianza de todos. Pemex es una obligación, no es un deber, es parte del corazón y la columna vertebral”, refirió.Al participar en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019 de BBVA México, el funcionario mencionó que para poder revertir la tendencia de pérdidas por parte de la petrolera será necesario que el sector privado invierta, ya que se tiene un rezago de muchos años para la empresa, y al menos en 12 meses se necesitará regresar el grado de inversión. El jueves Fitch Ratings le bajó la nota a la firma.Romo Garza precisó que será fundamental revertir la tendencia de la baja en la producción de petróleo por parte de Pemex, ya que, si se compara el primer trimestre de este año contra el mismo del año pasado, ésta ha bajado 10 por ciento, proporción de cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Por ello, reiteró, en septiembre se analizará reanudar las rondas petroleras.Por otra parte, el jefe de la Oficina de Presidencia aclaró que el proyecto del NAIM de Texcoco no se reanudará. La declaración sigue a expresiones de diferentes organismos que han dicho que para mandar señales de confianza a los inversionistas sería prudente reanudarlo.“A Texcoco no se le mueve ni el pelo, para ser claros”, expuso, aunque reconoció que la forma de cancelar el proyecto “puso mucho en duda la credibilidad de este gobierno”.Romo Garza detalló que el proyecto que se seguirá construyendo en el Aeropuerto de Santa Lucía, el cual “va muy bien” y hasta el momento se está realizando con inversión pública, y va en tiempo y forma.Asimismo, dijo, antes de este proyecto, irá la rehabilitación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca, con lo que se podrán ganar, al menos 10 años, y para conectarlos se estudia la posibilidad de continuar con la construcción del Tren México-Toluca.Alfonso Romo agregó que se necesita de la confianza y de la inversión privada para poder crecer, a finales de sexenio, a una tasa de 4 por ciento, por lo que exhortó al sector privado a aumentar su capacidad de invertir, ya que actualmente 85 por ciento de la inversión proviene de este segmento, y sólo 15 por ciento es pública.Añadió que que se necesitan crear más empresas para poder revertir la tendencia de bajo crecimiento, e insistió que no habrá recesión económica, aunque explicó que una de las principales preocupaciones es perder el grado de inversión ante las agencias calificadoras, ya que, si eso pasa dejarían de llegar 8 de cada 10 pesos que llegan al país.