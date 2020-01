México irá a Tokio 2020 con la mejor selección de box de la historia

“No buscamos cantidad, sino calidad, creo que con los profesionales que participarán y los muchachos del amateur que van avanzados conformaremos la mejor selección en la historia al momento”, dijo.

“Las que han aceptado el reto, las más valientes y poniendo el ejemplo son las mujeres, en hombres no hay campeón del mundo registrado, en mujeres sí, pero indudablemente tratamos de conformar un gran equipo”, añadió.

“Estoy contenta de estar aquí, emocionada de la posibilidad de representar a mi país y ser una digna jalisciense. Tendré duras batallas, pero daré mi mejor esfuerzo para ser una digna representante del país, y si le toca a otra con todo orgullo la apoyaré porque es mexicana y porque es mujer”.

Con la participación de, México llevará a losla mejor selección de su historia en busca de medallas.Así lo consideró, director de Mega Eventos del Code Jalisco y de la, quien resaltó la participación de las mujeres, pues campeonas y ex campeonas mundiales estarán en el selectivo del 20 al 25 de enero en Guadalajara.En la rama femenil están consideradas para la categoría de 51 kilos, monarca de peso mínimo de la AMB, además de las campeonas minimosca interinas(AMB) y(CMB), y la ex monarcaEn la división de los 51 kilos destacó el nombre de las cuatro pugilistas, como Nery Plata, la “Güerita” Sánchez, la “Avispa” y Kenia Enríquez, y aseguró: “lsino pasa nada raro, la que gane esa eliminatoria será campeona olímpica”.Luego de que el, destacó el apoyo recibido por organismos como la, todo con el objetivo y la seguridad de que “tendremos a la mejor selección de la historia”.Irma Sánchez, quien estuvo en la conferencia, recordó que cuando inició su andar en el pugilismo no tuvo peleas amateurs y no había selección, y ahora que tiene la oportunidad no duda en aprovecharla.El, y quien resulte vencedor irá a un cuadrangular a Veracruz del 2 al 7 de febrero, de donde saldrá la selección que irá al preolímpico de Buenos Aires por las plazas olímpicas.Récord: 30-3Debut: 2007Edad: 33 añosMayor logro: Campeona mundial de peso mínimo de la AMBRécord: 44-10-2Debut: 2005Edad: 31 añosMayor logro: Excampeón mundial de peso mosca de la AMBRécord: 25-2Debut: 2011Edad: 25 añosMayor logro: Campeona mundial interina peso mosca de la AMBRécord: 30-8-1Debut: 2006Edad: 32 añosMayor logro: Excampeona mundial interina peso mosca de la AMB.Récord: 22-1Debut: 2012Edad: 26 añosMayor logro: Campeona Mundial interina de peso ligero por el CMBRécord: 31-1-1Debut: 2011Edad: 27 años