México le pone sabor al Super Bowl; prevén se rompa récord de exportación de aguacate

La Apeam es la única que cumple los estrictos requisitos de autoridades estadunidenses para poder enviarles aguacate. Anuncios como: “Lavarse las manos las veces que sean necesarias”, acentúan las distintas medidas que se toman desde las huertas, como ésta ubicada en el municipio de Uruapan.

“Sale un tráiler cada seis minutos a los Estados Unidos”, detalló Gabriel Villaseñor, presidente de la Apeam.

“El año pasado mandamos 126 mil toneladas, y éste todavía estamos posicionando las últimas cargas, pero estamos pensando entre 132 y 134 mil toneladas (exportadas) este año”, abundó.

“Es toda una travesía”, exclama César Tovar, chofer de un tráiler aguacatero.

Para los estadunidenses aficionados al futbol americano, no puede haber. El primer domingo de febrero de cada año -cuando se juega el partido más importante en ese deporte- este alimento a base de aguacate se vuelve fundamental.Quizá por estas fechas es cuando cobra mayor sentido que lo llamen el. Pero todo empieza meses antes en los campos michoacanos.En 44 de los 113 municipios del estado hay productores que se han juntado con otros sectores de esta cadena productiva para fundar laAquí los cortadores de aguacate no tuvieron dificultades en adaptarse a las medidas sanitarias por el Covid-19, pues ya estaban acostumbrados a la sanitización.Las últimas semanas han sido intensas, reconocen los trabajadores, y es que el "súper domingo" -y en menor proporción la celebración del 5 de mayo- es la fecha más importante para el sector.Tan sólo este año se romperá récord de envío de aguacate a Estados Unidos para uno de los eventos deportivos más importantes y esperados en el mundo.Este incremento de un 4 por ciento de envíos para la fecha, se consiguió a pesar de la contingencia sanitaria que se vive por el covid-19. Tan sólo durante la segunda semana previa alse exportaron más de 35 mil toneladas, lo que significó el envío de mil 792 contenedores.Pero no es la única cifra récord, en términos generales, en el último año, Apeam registra un crecimiento sostenido de: a mitad de la temporada se han exportado 586 mil toneladas y se espera rebasar el millón de toneladas exportadas al finalizar la temporada en junio.El pronóstico de exportación de la asociación al cierre de la temporada julio 2020 a junio 2021 es de un millón 200 mil toneladas cosechadas, y un millón 17 mil toneladas exportadas.El que nunca antes se haya exportado tal cantidad de aguacate michoacano para este evento deportivo también se refleja en las empacadoras, donde las empresas priorizan contratar mujeres para ayudarlas económicamente.Minerva Álvarez empezó hace cinco años como empacadora y hoy es coordinadora de una de las empresas más importantes en Uruapan: la efectividad en las manos no sólo está en Tom Brady o Pat Mahomes. “Nos sentimos orgullosos de que se exporte el aguacate y que es el que empacamos, el que mandamos y del que estamos al pendiente de mandar lo mejor”, comentó.“Nos sentimos orgullosos de que se exporte el aguacate y que es el que empacamos, el que mandamos y del que estamos al pendiente de mandar lo mejor”, comentó.Tras el empaque sigue el traslado, que no es corto... Desde Uruapan, por ejemplo, los tráileres con cargas de hasta 40 toneladas recorren unas 17 horas a la frontera en Nuevo Laredo, donde ingresan a territorio estadunidense para después llegar a, donde se dispersa esta fruta mexicana a todo Estados Unidos para el partido de este domingo.Pero todo vale la pena. El éxito de la Apeam también se refleja en el Super Bowl: desde hace seis años es el único producto fresco mexicano que tiene un comercial al medio tiempo del partido, incluso con leyendas del futbol americano como Jerry Rice como protagonista.Con información de Milenio